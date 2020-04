Tại sao tỉnh Quảng Trị mua máy xét nghiệm COVID-19 Realtime PCR với giá chỉ 1,5 tỉ đồng?

Sau khi Bộ Công an đã khởi tố 7 người có liên quan đến vụ vi phạm quy định về đấu thầu hệ thống máy xét nghiệm COVID-19 Realtime PCR tự động xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội), Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có văn bản gửi các Bệnh viện , sở y tế, đơn vị trực thuộc, yêu cầu báo cáo toàn bộ các hợp đồng mua thiết bị này.

Trong khi CDC Hà Nội "phải mua" máy xét nghiệm COVID-19 Realtime PCR với giá tới 7 tỉ đồng, một số địa phương có mức giá mua máy lên đến 7,23 tỉ đồng như Quảng Nam thì có địa phương chỉ phải bỏ ra con số thấp hơn rất nhiều.

Hệ thống máy xét nghiệm COVID-19 Realtime PCR có giá 7,23 tỉ đồng của tỉnh Quảng Nam



Điển hình là tại tỉnh Quảng Trị, ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, cho biết Sở đã mua 1 máy xét nghiệm Realtime PCR và trang bị đưa vào sử dụng trong tháng 4 chỉ với giá 1,5 tỉ đồng.

Ông Hùng cho biết, máy được mua vào cuối tháng 3 và lắp đặt trong tháng 4. Kinh phí mà tỉnh duyệt là 1,65 tỉ nhưng Sở đã đàm phán và mua được với giá chỉ 1,5 tỉ. Tỉnh này cũng mua theo hình thức chỉ định thầu do tình hình dịch bệnh cấp bách.



"Ví dụ cái máy tách chiết tự động 32 lỗ có giá 650 triệu trong khi 1 số địa phương mua loại 18 lỗ mà có giá từ 1,2 tỉ đến 1,6 tỉ", ông Hùng nói.

Trước thông tin về vụ việc xảy ra tại CDC Hà Nội, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cũng bất ngờ khi các địa phương mua hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tự động với mức giá quá cao. "Theo tôi biết máy có giá 2,3 tỉ là tối đa mà làm lên 7 tỉ. Tôi nghe tôi cũng choáng".

Chia sẻ về kinh nghiệm mua được máy xét nghiệm với giá rẻ, ông Hùng nói: "Thời điểm tỉnh mua thiết bị, tình hình dịch đã bớt căng thẳng, thị trường đã đầy đủ nên giá có giảm. Mình đã đàm phán rất quyết liệt".

Ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị



Ngày 26/4, trao đổi với Báo Đất Việt, ông Hùng chia sẻ: "Chỉ vì một số địa phương mua máy xét nghiệm với giá cao mà nhân dân cả nước đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn về các y, bác sĩ, các trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) dù chúng tôi đều là những bác sĩ tuyến đầu đã phải lăn lộn, vất vả, cố gắng hết sức mình từ đầu mùa dịch tới giờ.

Khi nghe câu chuyện này chúng tôi rất đau lòng. Mọi sự cố gắng, vất vả của chúng tôi từ đầu mùa dịch đã không còn tròn đẹp chỉ vì có những dấu chấm đen như vậy".

Bởi theo ông Hùng, bác sĩ là những người cầm dao, kéo thì chỉ có thể tham gia đề xuất, tham mưu những loại máy móc, thiết bị nào phù hợp, không thể tham gia cụ thể vào từng chi tiết như: lựa chọn máy móc, khảo sát giá tiền, so sánh giữa các nhà cung cấp... vì rất mất thời gian và không phù hợp. Nếu giao cho một đơn vị không chuyên đứng ra làm sẽ rất rủi ro và rất dễ dẫn tới vi phạm Pháp luật

Vị lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho hay hiện đã rà soát lại toàn bộ việc mua thiết bị phòng chống dịch COVID-19 trong đó có hệ thống máy xét nghiệm COVID-19 Realtime PCR tự động để báo cáo theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Giám đốc Sở Y tế cũng cho biết hiện UBND tỉnh Quảng Trị đang yêu cầu Sở mua máy thở để phục vụ việc phòng chống, điều trị bệnh nhân COVID-19. Tuy nhiên, Sở nhận định do trên địa bàn chưa ghi nhận bệnh nhân nào mắc cộng với tình hình dịch có phần lắng dịu. Do vậy, Sở đã lùi thời điểm mua lại khoảng nửa tháng để chờ sản phẩm máy thở trong nước sản xuất.



"Việc lùi thời điểm mua cũng khiến chúng tôi lo lắng vì nếu lỡ có vấn đề gì cũng rất sợ không có máy sử dụng. Tuy nhiên, chúng tôi quyết định vậy vì sản phẩm máy thở trong nước rẻ, có giá chỉ bằng 1/3 so với sản phẩm cùng loại của nước ngoài nên sẽ tiết kiệm được ngân sách", ông Hùng cho hay.

Your browser does not support HTML5 video.

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng Bộ Công an nói về việc điều tra mua sắm thiết bị tại CDC Hà Nội. Nguồn: VTV