Tại sao tòa xét xử lưu động vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên có chó nghiệp vụ?

Theo Zing thông tin, mới 6 rưỡi sáng, đã có hơn 50 cảnh sát được huy động vào làm nhiệm vụ tại sân vận động thành phố Điện Biên. Ngoài ra, khoảng 30 phóng viên đến từ các cơ quan báo chí được cấp thẻ tác nghiệp.



Phía ngoài sân vận động, trước phiên xét xử lưu động vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại , Công an tỉnh Điện Biên đã huy động xe cứu hỏa, xe cứu thương cùng chó nghiệp vụ đến tuần tra nơi xử án, đảm bảo an ninh tuyệt đối. Đến 7 giờ 10 phút, 6 xe thùng chở các bị cáo tiến vào trong sân vận động.

Dự kiến HĐXX sẽ làm việc trong 3 ngày từ 26 đến 28/12. Bà Trần Thị Hiền (mẹ nạn nhân) không bị triệu tập, người đại diện hợp pháp cho nạn nhân trong vụ án này chính là bố đẻ - ông Cao Văn Hường. Điều hành xét xử là 2 thẩm phán Phạm Văn Nam và Nguyễn Trọng Đoàn. Trong phiên tòa, có 9 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo cùng người liên quan đến vụ án, trong đó 6 người bào chữa theo chỉ định.



