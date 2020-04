Tài xế Grab “tiện tay” khoắng 2 điện thoại iPhone của chủ nhà khi đến giao thùng sữa đông lạnh

Sau 10 phút nhận hàng từ tài xế Grab, chị L. giật mình khi 2 chiếc điện thoại iPhone 7 Plus và iPhone XS Max “không cánh mà bay”. Nghi bị tài xế Grab lấy nên đã trình báo sự việc lên Công an.

Liên quan đến vụ tài xế Grab “khoắng” đồ khi đi giao hàng, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng ) cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giữ đối với Đặng Hoàng Hải (SN 1993, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp theo quy định của Pháp luật

Theo điều tra ban đầu, Đặng Hoàng Hải là nhân viên giao hàng của Grab. Trong quá trình làm việc, Hải nhận được một đơn hàng là 1 thùng sữa đông lạnh. Địa chỉ chuyển đến là nhà chị L. ở đường Huỳnh Ngọc Huệ (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Khi Hải đến trước cửa giao hàng, chị L. quên không chuẩn bị tiền nên đã yêu cầu tài xế vào nhà ngồi đợi để chị lên phòng lấy tiền thanh toán. Hải sau đó nhận tiền rồi rời đi.

Khoảng 10 phút sau do cần liên lạc với người thân nên chị l. tìm điện thoại để gọi nhưng không thấy. Kiểm tra một lượt, chị L. phát hiện bị mất hai chiếc điện thoại iPhone 7Plus và iPhone XS Max. Chị L. nhanh chóng đến Công an phường Hòa Khê trình báo.

Nhận được tin báo, Công phường Nại Hiên Đông trích xuất camera an ninh nhà chị L. cùng một số nhà hàng xóm thì xác định được duy nhất có người đến giao hàng. Cơ quan điều tra lần theo biển số xe, tìm ra chủ nhân xe đang sinh sống phường Nại Hiên Đông. Chủ nhân xe là Đặng Hoàng Hải, làm tài xế Grab.

Ngay lập tức, Công an triệu tập đối tượng này lên làm việc. Ban đầu Hải quanh co, từ chối lên trình diện Công an phương. Song được gia đình động viên nên sau đó đã chủ động đến Công an phường Hòa Khê tự thú, mang theo 2 chiếc điện thoại đã trộm được.

Hải khai nhận, trong lúc đợi chị L. đi lấy tiền trả thì nhìn thấy 2 chiếc điện thoại nên nổi lòng tham thực hiện hành vi trộm cướp. Hiện Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Đặng Hoàng Hải theo đúng quy định của pháp luật.

Nga Đỗ (t/h)