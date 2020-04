Tài xế Nghệ An mang thi thể bé trai đi giấu sau khi tông tử vong là tình tiết tăng nặng

Thượng tá Nguyễn Bình Hà – Trưởng Công an thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An ) thông tin, đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn phường Quỳnh Phương khiến 1 cháu bé tử vong.

Cũng theo thượng tá Hà, sau khi sự việc xảy ra, Công an lập tức vào cuộc điều tra, xác định tài xế là Nguyễn Văn Vinh (34 tuổi, trú phường Quỳnh Phương) là người lùi xe gây tai nạn. Công an đã tiến hành bắt giữ người trong tình trạng khẩn cấp và áp dụng biện pháp tạm giữ hình sự đối với tài xế Vinh để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ tai nạn giao thông này khiến dư luận xã hội phẫn nộ cực độ bởi hành vi gây tai nạn rồi mang thi thể nạn nhân đi giấu của tài xế Nguyễn Văn Vinh. Nhiều độc giả cho, tài xế Vinh là kẻ “máu lạnh” khi bình tĩnh mang thi thể nạn nhân đi giấu rồi quay lại hiện trường thứ nhất xóa mọi dấu vết và rời đi ngay sau đó.

Nói về các hành vi phạm tội của của đối tượng này, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật Hà Nội) cho rằng, tài xế gây tai nạn khiến 1 người tử vong rồi xóa dấu vết hiện trường, mang thi thể nạn nhân đi giấu nơi khác là hành vi đáng lên án.

Căn cứ vào các thông tin và hình ảnh ghi lại vụ tai nạn từ camera an ninh, luật sư Thơm nhận định, tài xế có dấu hiệu vi phạm khoản 5, Điều 4 Nguyên tắc hoạt động giao thông.

Chiếc xe gây tai nạn

Đó là “người tham gia giao thông phải có ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc giao thông, giữ gìn an toàn cho mình và cho người khác. Chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc bảo đảm an toàn của phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Xem xét về hành vi của tài xế này khi không quan sát khi lùi phương tiện gây hậu quả nghiêm trọng làm 1 cháu tử vong, luật sư Thơm cho rằng, tài xế vi phạm khoản 1, Điều 16 Luật Giao thông đường bộ quy định về việc lùi xe.

Bên cạnh đó, luật sư Thơm cũng nhận định, tài xế này còn có dấu hiệu bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm. Như vậy đủ căn cứ phạm tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm c, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt 3 - 10 năm tù.

Ngoài ra, với hành vi đưa thi thể nạn nhân đi giấu ở một vị trí khác rồi xóa hiện trường , tài xế lái xe có thể chịu thêm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Điều này được quy định tại điểm p, khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Đó là “có hành vi xảo quyệt hoặc hung hãn nhằm trốn tránh, che giấu tội phạm”.

Trước đó, như SKCĐ đưa tin, tài xế Vinh chở vật liệu xây dựng đi trên địa bàn phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). Khi đang lùi vào hẻm nhỏ, tài xế không chú ý quan sát nên đã lùi đâm vào 1 cháu bé hơn 1 tuổi đứng bên đường. Thấy nạn nhân tử vong, tài xế này lập tức đưa thi thể đi nơi khác phi tang, dùng cát lấp hiện trường vụ việc, sau đó rời đi.

Ít phút sau gia đình không thấy con đâu nên cùng hàng xóm đi tìm. Tài xế Vinh ở gần đó cũng đến và giở vờ tham gia tìm kiếm cùng gia đình nạn nhân. Không lâu sau, thi thể cháu bé được tìm thấy dưới hố rác gần đó. Gia đình trình báo lên Công an phường Quỳnh Phương. Cơ quan điều tra trích xuất camera an ninh ở khu vực xảy ra vụ việc thì phát hiện người gây tai nạn, giấu xác nạn nhân là tài xế Vinh.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip ghi lại toàn cảnh vụ việc

Nga Đỗ (t/h)