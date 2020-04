Your browser does not support HTML5 video.

Tài xế người Đài Loan say xỉn gây tai nạn rồi bỏ chạy điên cuồng ở Hà Nội 20:22 27/04/2020 Lực lượng chức năng cho biết, tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy tóe lửa là người Đài Loàn (Trung Quốc). Người này vi phạm nồng độ cồn 0,820mg/lít khí thở.