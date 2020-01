Tài xế ô tô say xỉn suýt tông vào CSGT phải thổi nồng độ cồn 10 lần

Rạng sáng 4/1, tổ công tác 141 Công an Hà Nội đã lập biên bản xử phạt Nguyễn Công Dũng (37 tuổi, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội) vì vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Cụ thể, đêm 3/1, lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ tại đường Nghiêm Xuân Yên (quận Hoàng Mai) thì phát hiện ôtô biển kiểm soát 30A-677.37 chạy hướng đi Nguyễn Xiển với tốc độ cao. Khi thấy CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, tài xế bất ngờ tăng ga và đâm thẳng tổ công tác khiến một chiến sĩ CSGT phải nhảy lên vỉa hè để tránh. Lúc này, lực lượng cảnh sát cơ động đuổi theo thì tài xế mới chịu dừng xe.

Tổ công tác dừng xe lập biên bản phương tiện



Theo thông tin chia sẻ, khi bước xuống xe, tài xế Dũng nồng nặc mùi rượu. Khi tổ công tác yêu cầu làm việc thì người này liên tục xin xỏ và gọi điện thoại nhờ người quen biết.



Lúc này, CSGT không chấp nhận bỏ qua lỗi vi phạm và yêu càu kiểm tra nồng độ cồn thì nam tài xế lại tỏ ra bất hợp tác. Trung tá Phạm Tuấn Anh, tổ trưởng tổ công tác cho biết, tài xế Dũng chỉ ngậm ống thổi mà không thổi nên lực lượng chức năng phải yêu cầu thổi nồng độ cồn tới 10 lần.

Tài xế Dũng phải thổi nồng độ cồn tới 10 lần

Sau hơn 2 giờ đồng hồ làm việc, kết quả đo nồng độ cồn của tài xế Dũng cho thấy 1,191 mg/l khí thở, cao gấp 3 lần mức vi phạm cao nhất về nồng độ cồn theo Nghị định 100/2019.



Bên cạnh đó, tài xế này còn không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy đăng kí ôtô. Sau đó, tổ công tác đã lập biên bản xử lý vi phạm, niêm phong và đưa ôtô về bãi tạm giữ.



Theo Nghị định 100/2019 có hiệu lực từ 1/1/2020, mức quy định về vi phạm nồng độ cồn cao nhất với tài xế ô tô là trên 0,4mg/lít khí thở sẽ bị xử phạt hành chính tối đa tới 30-40 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe 22-24 tháng và tịch thu phương tiện 7 ngày.



Một trường hợp khác cũng được ghi nhận vào ngày 3/1 tại nút giao thông Tố Hữu - Mỗ Lao (Hà Nội). Tổ Tuần tra kiểm soát (TTKS) giao thông thuộc Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ đã kiểm tra và xử phạt ông Nguyễn Đức Hải (SN 1973, trú tại Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) điều khiển ô tô 30G -070.12,.



Qua kiểm tra nồng độ cồn, tài xế Hải đã vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,556/mg/l khí thở. Tài xế bị lập biên bản xử phạt hành chính 35 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng, giữ xe 7 ngày.



Sau khi bị xử phạt, ông Hải phân trần rằng vừa đi dự đám hỏi của người cháu về có uống một chút bia, đang trên đường vào thăm người ốm trong viện vội quá tự lái xe thì bị xử phạt.

