Tài xế say xỉn đóng cửa xe bỏ chạy trốn thổi nồng độ cồn và cái kết...

Ngày 4/1, lãnh đạo Đội CSGT - TT Công an TP Vinh (Nghệ An) đang hoàn tất thủ tục để xử lý đối với một tài xế có hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện và không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra của cơ quan chức năng.

Tài xế vi phạm được xác định là anh Phạm Văn M. (SN 1981) trú tại xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương).

Chiếc xe của tài xế say xỉn bị đóng kín cửa được cẩu về trụ sở



Trước đó, vào tối 3/1, tổ công tác của Đội CSGT-TT Công an TP Vinh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên một số tuyến đường nội đô TP Vinh. Đến khoảng 22 cùng ngày, chiếc xe do anh M. điều khiển bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra. Vì quá say xỉn, anh này đã xuống xe rồi khóa cửa lại đồng thời không chấp hành thực hiện kiểm tra nồng độ cồn.



Tổ công tác mất thời gian vận động anh M. ra đo nồng độ cồn nhưng anh này không hợp tác. Do đó, lực lượng chức năng buộc phải lập biên bản đưa chiếc xe và người điều khiển về trụ sở Công an TP Vinh để xử lý.

Theo đại diện tổ công tác, với hành vi vi phạm trên tài xế M. có thể sẽ bị phạt tới 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng theo Nghị định 100 có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Theo Nghị định 100 có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn từ 0-0,24 mg/lít khí thở bị xử phạt từ 6-8 triệu đồng và giữ giấy phép lái xe 2-4 tháng. Tài xế vi phạm nồng độ cồn từ 0,25-0,4mg/lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 16-18 triệu đồng và giữ giấy phép lái xe từ 16-18 tháng. Tài xế vi phạm nồng độ cồn trên 0,4mg/lít khí thở sẽ bị xử phạt 30-40 triệu đồng và giữ giấy phép lái xe 22-24 tháng.



