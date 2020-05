Tài xế taxi bị đồng nghiệp đâm tử vong ngay trước cổng bệnh vì mâu thuẫn tranh khách

Trưa ngày 3/5, Công an tỉnh Đắk Nông nhận được tin báo về một vụ án mạng xảy ra ở ngay Cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Đến chiều cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong

Lúc này có một nhóm khách đến hỏi giá xe, anh Đức và Tài cùng ra báo giá nên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, Tài dùng dao đâm vào ngục anh Đức khiến nạn nhân bị thương.

Phát hiện sự việc, nhiều người nhanh chóng đưa anh Đức vào bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông cấp cứu. Song do vết thương quá nghiêm trọng nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Về phần Tài, sau khi gây án đã nhanh chóng lên xe taxi rời khỏi hiện trường đến Công an đầu thú. Hiện, Tài đang bị tạm giữ tại trụ sở Công an để lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ án.

Công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án mạng do mâu thuẫn tranh giành khách

Trước đó, hồi đầu tháng 3/2020, Công an tỉnh Bình Phước cũng thụ lý một vụ đâm chết đồng nghiệp tương tự. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h ngày 23/2, 3 công nhân là Nguyễn Vũ Bảo (sinh 1990, trú ấp 3, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú), Nguyễn Tấn Phát (sinh 1997, trú ấp 1, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành) và Cao Quốc Dũng (sinh 1997, trú tổ 2, khu phố Phú Nghĩa, phường Phú Đức, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) cùng đi vào Công ty chuyên may quần áo xuất khẩu tại Khu công nghiệp Chơn Thành, thuộc xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) làm việc theo ca.



Trong lúc nói chuyện qua lại thì Bảo với Dũng và Phát xảy ra mâu thuẫn. Khi đi đến khu vực giữa xưởng gia công và xưởng dệt, vì tức giận câu nói khiêu khích của Bảo, Phát và Dũng đã lao vào đánh Bảo.

Không kiềm chế được, Bảo rút từ trong người ra một con dao bấm đâm nhiều nhát vào người Dũng và Phát. Dũng gục tại chỗ còn Phát ôm vết thương bỏ chạy.

Gây án xong, Bảo nhờ Nguyễn Quốc Trung đưa đi trốn; còn Dũng và Phát được mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến 23h50 cùng ngày, Dũng tử vong tại bệnh viện . Riêng phát được cấp cứu và may mắn qua khỏi.

Nhận được tin báo, Công an vào cuộc điều tra. Được sự vận động của Công an và gia đình nên đến khoảng 23h cùng ngày, Nguyễn Vũ Bảo đã đến Công an đầu thú.