Tài xế taxi bị hành khách đâm bất ngờ, thoát chết trong gang tấc

Ngày 13/2, Công an TP. Pleiku, Gia Lai cho biết tài xế Lê Thanh S. (SN 1997, ngụ phường Tây Sơn, TP. Pleiku) - tài xế taxi bị hành khách đâm đã hồi tỉnh. Anh S. cho biết, vào 20h ngày 11/2 vừa qua, một thanh niên đã đón taxi do anh điều khiển đi về hướng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Lúc lên xe, người này ngồi tại băng ghế sau.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Đến trước nhà số 95 Tôn Thất Tùng, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, đối tượng bất ngờ chồm lên từ ghế sau, dùng dao đâm liên tiếp nhiều lần anh S. Anh S. vùng mở cửa xe chạy ra ngoài, hô hoán "cướp cướp" cầu cứu người dân.

Sau khi đâm nạn nhân, đối tượng nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường. Tài xế S. về xe gọi vào bộ đàm xin hãng Sun Taxi hỗ trợ rồi bất tỉnh. Người dân xung quanh chứng kiến sự việc đã đưa anh S. vào bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu và báo tin cho cơ quan công an. Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết anh bị đâm 3 vết sâu tại bả vai phải, nách phải và cánh tay phải. Trong đó có 1 vết thương đâm sâu khiến thủng phổi gây mất máu, khó thở dẫn đến choáng váng.

Anh S. khai rằng mình không hề quen biết người lạ mặt trên, cũng không xảy ra mâu thuẫn gì với đối tượng khi trên xe. Người này sau khi đâm anh bị thương cũng không cướp tài sản của anh mà đã nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, truy tìm đối tượng gây án.

Trước đó, vào ngày 17/7/2020, Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ anh em song sinh Nguyễn Văn Vĩ và Nguyễn Quang Đại (cùng 18 tuổi, ngụ xã Hảo Đước, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi cướp tài sản

Hai đối tượng gây án



Khoảng 16 giờ ngày 15/7, Công an huyện Tân Biên nhận tin báo từ Công an xã Tân Lập về vụ cướp tài sản nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là tài xế taxi Trương Trịnh Hoàng X. (51 tuổi, ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh). Tài xế X. cho biết bị 2 thanh niên đi xe dùng dây xiết cổ bất tỉnh rồi cướp 1 điện thoại di động và 900.000 đồng. Lực lượng chức năng đã truy tìm, phát hiện hai đối tượng gây án và đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai do không có tiền tiêu xài nên đã lên kế hoạch cướp tài sản. Ngoài ra, hai anh em này còn gây ra 8 vụ trộm cắp xe máy và 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở huyện Châu Thành và Tân Biên.

Your browser does not support HTML5 video.

Tài xế taxi bị cướp đâm 10 nhát trong đêm

Chi Nguyễn (t/h)