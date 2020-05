Hình phạt cho U60 thả 2 tay, nằm ngửa lái xe máy ở Hà Nội

Tối 19/5, Đại tá Lê Đức Hùng - Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (TP. Hà Nội) cho biết, đã xác định danh tính người đàn ông trung tuổi buông hai tay nằm ngửa lái xe máy đi trên đường Đỗ Nhuận thuộc địa phận phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, gây xôn xao trên mạng xã hội . Đó là ông Đỗ Bá C. (62 tuổi, trú tại đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm).

Ảnh cắt từ clip

Công an xác định sự việc xảy ra vào 17h ngày 17/5. Khi đó ông C. điều khiển xe mô tô đi trên đường Đỗ Nhuận theo chiều từ khu đô thị Tây Hồ Tây đi Phạm Văn Đồng. Khi đến khu vực lối rẽ vào phố Lộc thì ông C. buông cả hai tay trong khi xe máy đang chạy, nằm ngửa người trên yên xe, múa may, nhún nhảy. Công an quận Bắc Từ Liêm đã mời ông C. lên làm việc.

Tại cơ quan công an, ông C. đã thừa nhận hành vi của mình gây nguy hiểm cho người đi đường, đồng thời cam kết sẽ không tái phạm.

Ông Đỗ Bá C. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra Quyết định xử phạt ông C. với các lỗi buông cả hai tay khi điều khiển xe, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe tham gia giao thông, không có giấy phép lái xe. Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ thì tổng mức phạt đối với các lỗi trên là 8,25 triệu đồng.

Trước đó ngày 18/5, mạng xã hội xuất hiện clip dài 41 giây ghi lại cảnh một người đàn ông trung niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, buông cả hai tay khi điều khiển xe trên đường Đỗ Nhuận thuộc địa phận phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Hành vi của người lái xe khiến dư luận hết sức bất bình vì không ý thức được sự nguy hiểm cho chính bản thân mình và cho người khác khi tham gia giao thông.

Hà Ly (t/h)