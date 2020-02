Tài xế Vũ Hán kể chuyện không được trở về làng, ăn mỳ gói mỗi ngày chở người dân miễn phí

Một trong hàng nghìn tài xế taxi tình nguyện như thế ở thành phố Vũ Hán là anh Zhang Lei, 32 tuổi. Mỗi ngày anh Lei đều lái xe 12 giờ đồng hồ mỗi ngày khắp thành phố để chở dân địa phương đi mua hàng tạp hóa, thuốc men và đến Bệnh viện

Tại thành phố bị phong tỏa, mọi tuyến đường anh đi đều vắng lặng, giao thông công cộng dừng hoạt động và các phương tiện cá nhân bị cấm, nhằm ngăn chặn dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới lây lan.

Anh Lei trong trang phục bảo hộ, tình nguyện chở dân miễn phí (Ảnh: New York Times)

Bởi thế, một chiếc xe chạy trên đường như của Lei ở thành phố Vũ Hán là cảnh tượng hiếm thấy, trong những ngày này. Trước khi dịch bệnh chưa bùng phát, anh Lei cũng là một tài xế taxi bình thương như bao tài xế khác của thành phố 11 triệu dân. Tuy nhiên, sau khi chính quyền thành phố đôt ngột "bế quan tỏa cảng" vào cuối tháng trước, anh trở thành một trong số hàng ngàn tình nguyện viên tham gia vào cuộc chiến chống dịch bệnh.

Khác với ngày thường, trang phục của tài xế Lei lúc này là một bộ quần áo bảo hộ và các trang thiết bị kín mít. Anh chỉ chở những người dân của thành phố, trừ bệnh nhân, người nghi nhiễm virus corona, bởi đó là công việc của xe cứu thương.

Đa số, các vị khách của ạnh là những người nghèo, già cả và không có con cái hay những người thân của họ không còn sống ở thành phố Vũ Hán. Hoặc có vài trường hợp là công dân nơi khác nhưng chưa kịp về với gia đình

‘Thật đau lòng. Không có ai chăm sóc cho họ’ - Lei nói.

Trước tình hình khủng hoảng như hiện nay, ủy ban phường đã đứng ra sắp xếp, tổ chức các chuyến xe miễn phí cho người dân. Đồng thời, phường cũng chịu trách nhiệm phân bổ nguồn lực trong cộng đồng và giúp phối hợp với các bệnh viện. Được biết, ở Vũ Hán có 1.000 phường và mỗi phường có 11.000 người. Lei và các tài xế taxi tình nguyện đều không được trả công cho các chuyến đi. Do đó, anh tự bỏ tiền túi để đổ xăng và anh cũng tin rằng, chính phủ sẽ chi trả khoản tiền này cho anh sau.

Giao thông trong những ngày này bị cấm cản (Ảnh: Getty)

Việc làm tốt đẹp này của những tài xế taxi như anh Lei nhận được nhiều lời khen ngợi của ngưởi dân Trung Quốc.

Anh Lei cũng thật thà tâm sự, việc mình tình nguyện làm tài xế không công là do: "Vì ngồi không thì chán thôi. Còn thứ hai, là để phục vụ người dân. Ngày càng nhiều người ở nhà cả ngày vì thế nên tôi nghĩ có thể làm gì đó để đóng góp cho xã hội ".

Lei cho biết, mọi người dân đều rất cần dịch vụ của anh. Trung bình sẽ có 4 tài xế được chỉ định cho mỗi khu phố. Vì thế, nhiều người dân phản ánh, rất khó khăn để họ tìm thấy một chuyến xe của các tài xế tình nguyện. Một số bệnh nhân cao tuổi cho biết đã phải đi bộ hai giờ đồng hồ để đến bệnh viện.

Trogn khi mọi người đều ở nhà, đóng cửa vì sợ dịch bênh, anh Lei hằng ngày lái xe chở người dân, bao gồm cả người bệnh, đi quanh thành phố. Cảnh tượng một thành phố nhộn nhịp bây giờ chìm trong không khí yên tĩnh kỳ lạ, rất lâu mới có một tiếng chó sủa hoặc tiếng còi xe cứu thương.

Anh Lei bộc bạch: "Tất nhiên, chúng tôi cũng lo sẽ bị nhiễm bệnh. Gia đình của chúng tôi rất lo lắng cho chúng tôi, họ không muốn chúng tôi rời khỏi nhà".

Vẻ u ám trên các tuyến đường ở thành phố Vũ Hán (Ảnh Getty)

Zhang Lei sinh sống cùng bố mẹ, vợ và 2 con nhỏ tại vùng ngoại ô thành phố. Với công việc hiện tại của anh, chính quyền ở làng anh đã gừi thông báo, đề nghị anh không quay trở lại làng. Bản thông báo chỉ ra rằng, vì anh sống quá gần chợ hải sản Hoa Nam, nơi được cho là điểm khởi phát dịch bệnh. Lý giải về việc này, Lei cho biết, người dân làng anh lo sợ có thể lây nhiễm bệnh vì trong làng chưa có trường hợp nào xác nhận nhiễm virus corona. "Một người như tôi là quá nguy hiểm đối với họ", anh nói.

Tính đến hôm nay, ngày 6/2, số ca nhiễm virus corona ở Trung Quốc đại lục đã lên tới 28.018 người, với 563 trường hợp tử vong.

Để bảo vệ bản thân trước bệnh truyền nhiễm, anh Lei và các tài xế tình nguyện phải tắm rửa khi về nhà, cũng như khử trùng đồ bảo hộ và ôtô mỗi ngày. Đồng thời, chủ hãng xe phân phát khẩu trang cho anh mỗi ngày, dù không phải là loại khẩu trang tốt nhất.

Nhiều tài xế taxi phàn nàn, họ chỉ có duy nhất một bộ đồ bảo hộ và đôi găng tay, thậm chí còn không vừa với mình. Anh Lei đã thẳng thắn đề xuất lên chính phủ, nên bổ sung trang thiết bị và đồ ăn cho các tình nguyện viên như anh.

‘Chúng tôi đọc được thông tin chỗ này, chỗ kia ủng hộ, nhưng những người làm việc ở tuyến đầu như chúng tôi lại chẳng nhận được gì trong số đó. Ngày nào cũng là mỳ ăn liền’, anh cho hay.

