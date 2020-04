Tài xế xe 7 chỗ say xỉn gây tai nạn liên hoàn, đâm chết bé trai đứng chơi trước cửa nhà

Bỏ mặc quy định cách ly toàn xã hội, Hưng vẫn tụ tập bạn bè nhậu say rồi lái xe ô tô 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn, tông chết một bé trai khi đang đứng chơi trước cửa nhà.

Công an huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) vừa tống đạt quyết định khởi tố đối với đối tượng Hoàng Văn Hưng (44 tuổi, trú tại huyện Lộc Bình) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo điều tra ban đầu, tối ngày 11/4, Hưng tụ tập ăn nhậu cùng một số người dân địa phương. Trong buổi nhậu Hưng đã uống rượu dẫn đến say xỉn. Tuy nhiên, đối tượng này vẫn cố tình lái xe Innova về nhà.

Khi đi đến quốc lộc 4B qua thị trấn Lộc Bình thì chiếc xe mất lái rồi lao thẳng vào cổng nhà một người dân ở ven đường. Cú tông trên khiến cháu K. (6 tuổi) tử vong. Khi đó, nạn nhân đang đứng trước cửa nhà chơi.

Sau khi tông cháu K. tử vong, Hưng hoảng loạn điều khiển xe bỏ chạy. Sau đó, chiếc xe tiếp tục tông trúng một ô tô đang đỗ làm chiếc xe này bị lật. Chiếc xe do Hưng điều khiển chỉ dừng lại khi đâm vào một gốc cây ven quốc lộ 4B.

Ngay sau đó sự việc được trình báo đến Công an huyện Lộc Bình. Đơn vị vào cuộc phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của cháu K.. Đồng thời áp giải Hưng về trụ sở làm việc.

Đối tượng Hưng tại cơ quan điều tra

Qua test nhanh thì phát hiện lái xe không đủ tỉnh táo để làm việc, trong người có nồng độ cồn. Công an đã tạm giữ Hưng cho đến khi tỉnh táo để tiếp tục lấy lời khai.

Theo Điều 260 Bộ luật Hình sự, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ làm chết người, trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn thì bị phạt 3 - 10 năm tù.

Trước đó, Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cũng tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Từ Phương Nam (SN 1983, trú tổ dân phố Phú Bình, phường Cam Phú, TP. Cam Ranh) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Khoảng 19h ngày 13/4, Nam điều khiển xe ô tô Luxgen, loại 7 chỗ, biển kiểm soát 79A-285.21 trên Quốc lộ 1 theo hướng từ phường Cam Nghĩa về trung tâm TP Cam Ranh. Khi đến khu vực tổ dân phố Trúc Sơn, phường Cam Phúc Nam thì tông vào đuôi xe máy hiệu Yamaha Mio biển kiểm soát 79L9 - 6108, do Trương Lý Tâm Anh (SN 2006, ở tổ dân phố Phú Trung, phường Cam Phú) điều khiển, làm Trương Lý Tâm Anh tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn , Nam không dừng xe mà tiếp tục bỏ chạy về nhà mình.



Sau đó sự việc được trình báo lên cơ quan điều tra. Công an vào cuộc truy tìm thì bắt giữ được Nam tại nhà riêng. Nam Khai, trước đó đã tham gia uống rượu, bia với em ruột là Từ Phương Đông và 4 người bạn tại nhà Đông ở phường Cam Nghĩa. Cuộc nhậu kéo dài từ đầu giờ chiều đến gần 19 giờ tối mới kết thúc và Nam tự lái xe ô tô ra về rồi gây tai nạn.

