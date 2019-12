Tài xế xe ôm bất lực 'chào thua' trước hot girl hổ báo quỵt tiền, đập vỡ điện thoại dọa đánh người

Theo đó, cô nàng này yêu cầu tài xế xe ôm chở mình từ bến xe Yên Nghĩa (huyện Phú Lâm, quận Hà Đông, TP Hà Nội) đến làng La Dương (phường Dương Nội, quận Hà Đông). Trong quá trình di chuyển, hot girl này liên tục có thái độ hạch sách, đòi đổi địa điểm và bất lịch sự nên tài xế không muốn chở nữa, yêu cầu cô xuống xe và trả tiền.

Hình ảnh cô gái hổ báo dọa đánh nam tài xế

Lấy cớ tài xế xe ôm phục vụ không tận tình, bỏ rơi hành khách giữa chừng nên cô ta nhất quyết không chịu trả tiền. Thậm chí, người này còn buông những lời lẽ xúc phạm nam tài xế, liên tục kêu mày xưng tao vô cùng khó nghe.

Trước thái độ khiếm nhã của cô gái trẻ, nam tài xế lấy điện thoại ra ghi hình thì bị cô đập vỡ luôn màn hình. Chưa dừng lại, cô gái còn cầm gạch, dọa đánh nếu tài xế tiếp tục đòi tiền. Sau khi được mọi người xung quanh khuyên giải, nam tài xế bỏ đi thế nhưng cô gái vẫn tiếp tục chửi bới thô tục.



Hiện đoạn

Hiện đoạn clip đang được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn mạng xã hội và nhận lại nhiều lời chỉ trích gay gắt trước hành động hổ báo này. Tài khoản D.L.H bình luận: "Là phụ nữ phải biết nặng nhẹ đúng sai, thật vô phúc cho ai cưới phải cô. Chán cái cách cư xử của nhiều bạn trẻ bây giờ, người ta đi xe ôm cũng đâu có dư giả gì mà có vài chục nghìn cũng phải hành động như thế?".

Tài khoản L.Y cũng đồng quan điểm: "May mắn gặp phải anh tài xế hiền lành, gặp phải ai cục tính người ta đánh cho rồi ở đấy mà cầm gạch doạ. Đã không được trả tiền lại còn bị vỡ điện thoại, thôi quả báo nhãn tiền anh ạ".





Clip cô gái hổ báo quỵt tiền xe ôm