Cán chết bé trai rồi phi tang xác, tài xế ở Nghệ An phải đối mặt với tội danh gì?

Vụ việc nam tài xế xe tải cán chết bé trai rồi phi tang xác ở Nghệ An xảy ra vào sáng 22/4 trên địa bàn phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai. Khi đó, tài xế Nguyễn Văn Vinh (33 tuổi, trú tại địa phương) điều khiển ô tô tải chở vật liệu xây dựng, trong lúc lùi xe vì thiếu quan sát đã cán phải bé trai khoảng hơn 1 tuổi đang chơi gần đó.

Vụ việc đã khiến đứa bé tử vong tại chỗ. Tuy nhiên, nếu là người có chút lương tâm, khi gây ra tai nạn Vinh sẽ phải có hành động cứu người bị nạn, hô hoán mọi người giúp đỡ hoặc thể hiện trách nhiệm của mình với nạn nhân, gia đình nạn nhân và Pháp luật

Clip vụ việc.

Vinh thì khác. Ngay khi phát hiện ra vụ việc người tài xế này lập tức xuống xe, nhanh chóng bế thi thể nạn nhân đi giấu để phi tang. Sau đó, người này còn quay lại hiện trường dùng đất, cát lấp lên những vết máu hòng xóa dấu vết rồi vội vã lên xe rời đi.

Chỉ khi lực lượng công an vào cuộc điều tra, tìm tung tích kẻ gây tai nạn mới phát hiện ra Vinh chứ đối tượng này cũng không có ý định sẽ ra đầu thú.



Trao đổi với PV Báo Giao thông qua điện thoại, Thượng tá Nguyễn Bình Hà - Trưởng Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, cho biết: “Hành vi của lái xe là vi phạm quy tắc giao thông với lỗi lùi xe không chú ý quan sát gây tai nạn. Bên cạnh đó, tài xế còn có hành vi che giấu hành vi phạm tội bằng việc giấu thi thể nạn nhân, xóa dấu vết tại hiện trường”.

Thượng tá Hà cũng bổ sung: "Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an thị xã đã chỉ đạo điều tra xác định nghi phạm, đồng thời tiến hành bắt giữ người trong tình trạng khẩn cấp và áp dụng biện pháp tạm giữ hình sự. Vụ việc sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật".

Hình ảnh vụ việc.

Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ như sau: Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho Sức Khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương có thể 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

Ngoài ra, tại Mục c, Khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự hiện hành cũng quy định: Người gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn thì bị phạt tù từ 3-10 năm.

Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm (điều 132).

Thùy Nguyễn (t/h)