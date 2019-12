Your browser does not support HTML5 video.

Talkshow `Hiến ghép mô tạng – quan niệm & thực tiễn”: Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp của người Việt 09:51 24/12/2019 Báo Sức Khỏe Cộng Đồng tổ chức talkshow trực tuyến "Hiến ghép mô tạng – quan niệm & thực tiễn” nhằm giải đáp thắc mắc xung quanh vấn đề hiến tạng với ý nghĩa “trao yêu thương – nối dài sự sống”.