Tâm dịch Vũ Hán đã 'sạch bóng' bệnh nhân COVID-19

Ngày 26/4, phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) Mễ Phong cho biết: "Tính đến ngày 26/4, Vũ Hán không còn ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nào. Kết quả này có được là nhờ vào nỗ lực chung của chính quyền thành phố Vũ Hán và đội ngũ y tế trên cả nước."

Như vậy, sau gần 20 ngày dỡ bỏ phong tỏa, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc - tâm dịch toàn cầu, đã chính thức tuyên bố chữa khỏi cho toàn bộ các bệnh nhân COVID-19 nhập viện tại đây.

Thành phố này cũng được đưa vào nhóm nguy cơ thấp. Sản xuất đã được khôi phục, các học sinh cuối cấp 3 tại đây cũng đang chuẩn bị trở lại trường vào đầu tháng 5. Dù vậy, đến nay Vũ Hán vẫn chưa đưa ra các thông báo nới lỏng quản lý khu dân cư.



Mặc dù thành phố tâm dịch này đã không còn bệnh nhân COVID-19 phải điều trị trong bệnh viện, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Vũ Hán và cả Trung Quốc đã hết nguy cơ dịch bệnh.

Trước đó, Vũ Hán ghi nhận có tổng cộng 46.452 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, chiếm 56% tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục, trong đó có 3.869 ca tử vong, chiếm tổng số 84% số ca tử vong trên toàn Trung Quốc.

Theo số liệu công bố riêng trong ngày 24/4, Vũ Hán lại có thêm 20 ca COVID-19 không triệu chứng. Trong ngày 25/4, toàn tỉnh Hồ Bắc tiếp tục có thêm 19 ca bệnh không triệu chứng.



Hiện tỉnh này vẫn còn gần 600 người mắc không triệu chứng đang được theo dõi y tế. Trên toàn lãnh thổ Trung Quốc đại lục cũng còn khoảng 800 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị và 1.000 người đang được theo dõi y tế tính đến hết ngày 25/4.

Trong khi tình hình chung của dịch bệnh đang có dấu hiệu lắng xuống nhưng một số thành phố khác ở Trung Quốc hiện lại đang phải chịu sự quản lý nghiêm ngặt do bùng phát các cụm dịch trong nước và nhập cảnh. Đó là thành phố Cáp Nhĩ Tân và Tuy Phân Hà của tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Bắc nước này.

Theo thống kê, riêng thành phố Cáp Nhĩ Tân, đã ghi nhận 1 ca nhiễm trong cộng đồng lây sang cho hơn 80 người khác tại 3 tỉnh và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong khi thành phố Tuy Phân Hà có hàng trăm ca bệnh nhập cảnh từ Nga và cũng đang phải siết chặt quản lý giao thông nội đô.

Tính đến hết ngày 25/4, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 82.827 ca Covid-19, trong đó có 4.632 ca tử vong.

