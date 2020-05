Tạm đình chỉ cán bộ thuế say xỉn, chống đối thổi nồng độ cồn ở Quảng Bình

Lái xe trong tình trạng say xỉn, ông Thắng cán bộ thuộc Chi cục Thuế huyện Bố Trạch còn không xuất trình được giấy tờ xe và có hành vi chống đối lực lượng chức năng khi bị kiểm tra nồng độ cồn.

Sáng 9/5, thông tin từ Chi cục Thuế huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết: Đơn vị đã có văn bản “Về việc tạm dừng công việc đối với công chức” Đỗ Đức Thắng, thuộc Đội Thuế số 2.

Clip ghi lại cảnh cán bộ thuế say xỉn còn thách thức công an thổi nồng độ cồn

Nội dung văn bản nêu rõ, vừa qua cơ quan báo chí phản ánh ông Đỗ Đức Thắng - Công chức thuộc Chi cục Thuế huyện Bố Trạch có sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông và có thái độ không chuẩn mực khi làm việc với cơ quan chức năng, vi phạm Pháp luật về TTATGT.

Lãnh đạo Chi cục Thuế thông báo và yêu cầu Đội Thuế số 2 tạm dừng công việc đối với công chức Đỗ Đức Thắng để thực hiện việc tường trình và thực hiện các bước xử lý theo quy định.

Văn bản chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình và thông báo tạm dừng công việc đối với công chức của Chi cục Thuế huyện Bố Trạch

Liên quan đến vụ việc này, ông Đoàn Vĩ Tuyến, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Bình cũng cho biết, đã có văn bản gửi Chi Cục thuế huyện Bố Trạch, đề nghị kiểm tra, xử lý vụ việc một cán bộ của chi cục này lái xe trong tình trạng say xỉn còn có hành vi thiếu hợp tác, chống đối với lực lượng 141.

Cục Thuế tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu kiểm tra nội dung liên quan đến thông tin báo chí nêu. Phối hợp với các phòng chức năng thuộc Cục Thuế để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả về Cục Thuế tỉnh trước ngày 13/5/2020.

Ông Thắng châm thuốc hút, thách thức lực lượng chức năng đo nồng độ cồn

Trước đó, tối 5/5, lực lượng 141QB, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức tuần tra, kiểm soát trên QL1 đoạn qua thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch.



Khoảng 19h45, lực lượng chức năng phát hiện xe máy BSK: 73F1 - 138.86 do ông Đỗ Đức Thắng (trú tại Tiểu khu 3, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.



Khi công an yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, ông Thắng không xuất trình được GPLX, giấy đăng ký phương tiện theo quy định. Chưa hết ông này đã vòng vo, to tiếng cự cãi và tỏ thái độ không hợp tác với lực lượng làm nhiệm vụ; đồng thời có hành vi phản cảm như vô tư châm thuốc hút rồi nhả khói thuốc trước mọi người, thách thức lực lượng công an.

Phải mất hơn 30 phút, ông Thắng mới chịu hợp tác với lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn và kết quả cho thấy nồng độ cồn 0,436 mg/lít khí thở. Ông Thắng đã vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

