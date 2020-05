Tạm đình chỉ công tác Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình sau tai nạn khiến 3 người thương vong

Tin tức mới nhất ngày 13/5, tờ Thanh Niên dẫn lại thông tin từ ông Khiếu Ngọc Sáng, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình cùng ngày xác nhận, Tỉnh ủy Thái Bình vừa có văn bản chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình tạm dừng công tác của ông Nguyễn Văn Điều đến ngày 25.5 để khắc phục hậu quả vụ tai nạn.



Đồng thời, ngày 9/5 ông Điều cũng được yêu cầu viết báo cáo giải trình về vụ việc, gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trước 15h ngày 12/5.



Được biết Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Văn Điều được cho là có liên quan đến vụ tai nạn xảy ra vào tối 8/5 trên địa bàn thành phố Thái Bình khiến 1 người chết và 2 người bị thương.

Chiếc xe gây tai nạn.



Cụ thể, vào khoảng 18h10 tối 8/5 đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng ở đường Trần Thủ Độ (đoạn đối diện cây xăng Phiệt Học, thuộc phường Tiền Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) giữa xe ô tô mang biển số 29A-995.83 và 1 người đi xe đạp.



Hậu quả, vụ tai nạn đã khiến người điều khiển xe đạp là bà Phạm Thị Ng. (63 tuổi, trú tại tổ 10, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình) bị văng ra xa, va đập với một chiếc xe máy chạy ngược chiều và tử vong tại chỗ. Người đi xe máy cũng bị thương nặng.



Theo báo Người Lao Động, sau khi gây ra tai nạn, tài xế liền lái xe bỏ chạy vào khu công nghiệp Phúc Khánh và bị người dân bất bình đuổi theo. Tài xế tiếp tục điều khiển ô tô lao về phía trước tông vào xe máy khác làm người lái xe máy bị văng ra lề đường, chỉ khi đâm phải cổng sắt mới chịu dừng lại.



Tại đây, tài xế không chịu xuống mà cố thủ trong xe. Đến khi lực lượng công an có mặt, tài xế điều khiển chiếc xe gây tai nạn mới ra khỏi xe. Theo một nhân chứng, thời điểm vụ việc xảy ra trên xe chỉ có tài xế, trên kính xe có thẻ ghi xe ra vào Tỉnh ủy Thái Bình.



Nhân chứng cũng cho biết, người điều khiển chiếc xe gây tai nạn giống ông Nguyễn Văn Điều - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.



Your browser does not support HTML5 video.

Nam thanh niên vượt đèn đỏ gây tai nạn kinh hoàng giữa ngã tư.



Thùy Nguyễn (t/h)