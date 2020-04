Tạm dừng chở khách, Grab triển khai dịch vụ 'đi siêu thị hộ'

Ngày 2/3, Grab cho biết dịch vụ "đi siêu thị hộ" GrabMart sẽ chính thức được triển khai tại Hà Nội từ ngày 3/4 trước bối cảnh toàn quốc đang thực hiện cách ly toàn xã hội . Trước đó 10 ngày, dịch vụ này đã thử nghiệm và triển khai thành công tại TP.HCM.

Với dịch vụ này, người dùng Grab tại Hà Nội có thể tìm kiếm, mua sắm các loại thực phẩm đóng hộp, thức ăn chế biến sẵn, trái cây,... từ các đối tác liên kết là chuỗi các cửa hàng tiện lợi, chuỗi cửa hàng bán lẻ, siêu thị.

Đáng chú ý, khách hàng không phải ghi chú đơn hàng, đơn hàng sẽ được báo thẳng tới máy nhận đơn của các cửa hàng hoặc siêu thị có liên kết GrabMart. Các tài xế nhận đơn hàng GrabMart chỉ cần tới cửa hàng, báo số đơn, nhận hàng và giao hàng cho khách hàng có nhu cầu.

Dịch vụ GrabMart đã thử nghiệm 10 ngày trước đó tại TP.HCM và nhanh chóng được triển khai tại Hà Nội. Đây là dịch vụ được triển khai với tốc độ nhanh chưa từng có trong suốt quãng thời gian hoạt động của Grab ở Việt Nam, dịch vụ GrabFood đã mất 4 tháng thử nghiệm ở TP.HCM trước khi chính thức triển khai tại thủ đô. Được biết, trong thời gian thử nghiệm, lượng đơn hàng đặt qua GrabMart tại TP.HCM là rất cao.

Quyết định triển khai GrabMart tại Hà Nội được đưa ra sau khi các dịch vụ chở khách của Grab phải tạm dừng khi Chính phủ ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về việc cách ly toàn xã hội trong 15 ngày. Điều này không quá ảnh hưởng tới hoạt động của các tài xế bởi các tài xế GrabBike thường chạy cả GrabFood và GrabExpress.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân hạn chế ra đường thì việc triển khai dịch vụ này có thể đem tới nhiều lợi ích cho khách hàng cũng như người lao động.

Chi Nguyễn (t/h)