Kỳ diệu người phụ nữ ung thư di căn lần lượt sinh 2 con khỏe mạnh

Câu chuyện về người mẹ mạnh mẽ Nguyễn Thị Thu Hoài (thị trấn Nho Quan, Ninh Bình) khiến không ít người cảm động. Lấy chồng chưa được 4 tháng, chị Hoài bỗng thấy người luôn mệt mỏi, chán ăn. Tháng 5/2013 chị đi khám tại Hà Nội, nhận kết quả chẩn đoán GIST ruột non.



Sau khi phẫu thuật cắt đoạn hỗng tràng, u mạc treo, mạc nối lớn, chị Hoài nhập viện K. vào tháng 6/2013. Điều trị trực tiếp cho chị là TS Đỗ Anh Tú, Trưởng khoa Nội 3. Khi đó, người phụ nữ trẻ được điều trị với phác đồ thuốc Glivec 400mg/ngày, dự kiến sẽ điều trị trong 36 tháng. Tuy nhiên, cuối tháng 11/2014, bác sĩ phát hiện chị Hoài đang ở tháng thứ 4 của thai kỳ. Bệnh nhân chẩn đoán GIST ruột non tái phát, theo dõi di căn gan.

Khi chị Hoài quyết định dừng điều trị để sinh con, TS.BS Đỗ Anh Tú quyết định theo ý bệnh nhân, phối hợp với các bác sĩ chuyên khoa phụ sản để theo dõi Khi chị Hoài quyết định dừng điều trị để sinh con, TS.BS Đỗ Anh Tú quyết định theo ý bệnh nhân, phối hợp với các bác sĩ chuyên khoa phụ sản để theo dõi Sức Khỏe của cả hai mẹ con. Nhớ lại những ngày tháng ấy, TS Đỗ Anh Tú cười xúc động: "Khi ấy tôi lúc nào cũng hồi hộp, mong thời gian trôi nhanh..." còn chị Hoài cũng không thể quên: "Tôi cảm thấy có lỗi vì khiến gia đình và các bác sĩ lo lắng, nhưng tối biết nếu may mắn mỉm cười thì tất cả mọi người đều hạnh phúc".



Tháng 5/2015, khi thai vừa đủ 38 tuần, chị Hoài sinh hạ bé gái nặng 3.200gr khỏe mạnh, bình thường. Trong quá trình nuôi con, chị liên tục được khám và kiểm tra định kỳ. Dù không có triệu chứng bất thường, nhưng chụp CT ngày 25/11/2015 cho thấy gan xuất hiện 3 ổ giảm tỷ trọng gan phải 0,8-1 cm, siêu âm ổ bụng phát hiện hạ phân thùy VI có nốt giảm âm kích thước 17x17mm, không tái phát tại chỗ.

Hình ảnh phim chụp gần đây nhất của chị Hoài.

Các ổ tổn thương di căn gan khiến sức khỏe chị Hoài chuyển xấu, bệnh nhân được tiếp tục điều trị thuốc Glivec 400mg/ngày. Kết quả, bệnh thoái lui tốt, bệnh nhân cải thiện sức khỏe rõ rệt và các xét nghiệm cho thấy, các tổn thương di căn tan hết. Ngày 12/09/2018 kết quả xét nghiệm siêu âm ổ bụng không thấy khối bất thường.

Khi đang điều trị, chị Hoài một lần nữa có thai. Con gái lớn của chị đã 3 tuổi, bệnh cũng sang giai đoạn di căn nên việc giữ thai ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người mẹ. Sau khi được tư vấn kỹ càng, chị Hoài quyết định "sinh con, chờ con chào đời". Chị tin rằng may mắn sẽ mỉm cười với mình thêm lần này nữa.

Sau khi cân nhắc kỹ càng giữa nguyện vọng gia đình và sức khỏe bệnh nhân, cũng như hội chuẩn cùng các bác sĩ, TS.BS Đỗ Anh Tú quyết định ngừng điều trị lần thứ 2 cho chị Hoài trong điều kiện bệnh nhân phải được theo dõi sát sao cả về bệnh lý và sức khỏe thai nhi.

Chị Hoài hạnh phúc bên 2 con gái nhỏ.

Tháng 5/2019, tròn 4 năm sinh hạ con gái đầu lòng, chị Hoài an toàn hạ sinh bé gái tiếp theo nặng 3.300 gr tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Nhìn thấy con chị Hoài bật khóc, các bác sĩ cũng không cầm nổi nước mắt. Sau bao ngày thấp thỏm, hồi hộp, đến chị cũng không thể ngở bản thân mình lại may mắn đến thế.

Sinh con được hơn 1 tháng, chị Hoài quay lại Bệnh viện K để tiếp tục điều trị thuốc Glivec. Ngày 28/07/2019, hình ảnh CT-scanner ổ bụng cho thấy nốt nhu mô gan hạ phân thùy VI sát bao kích thước 15x21mm, các nốt ngấm thuốc phúc mạc ổ bụng, phúc mạc tạng quanh đại tràng, vòm hoành trái có kích thước từ 10-18mm.

Bệnh nhân tiếp tục điều trị đến tận hôm nay tại khoa Nội Tam Hiệp. Hiện tại, chị Hoài thể trạng tốt, không đau bụng, không khó thở cũng không ho, không có hạch ngoại vi, các xét nghiệm của chị cũng nằm trong giới hạn bình thường.



Người mẹ ung thư giai đoạn cuối lần đầu gặp con. Nguồn: Truyền hình nhân dân.



