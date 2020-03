Tạm dừng hoạt động khách sạn Metropole Hà Nội để phun khử khuẩn do từng có khách nhiễm COVID-19

Theo Thanh Niên, trưa ngày 9/3, Phó chủ tịch thường trực UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ông Đinh Hồng Phong quận vừa phong tỏa tạm thời một số khách sạn để xử lý dịch tễ, khử trùng tiêu độc nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona . Những khách sạn trên đều có khách thuê phòng dương tính với COVID-19 gần đây, các vị khách này đều bay cùng chuyến VN0054 với bệnh nhân thứ 17 N.H.N. và bệnh nhân thứ 21 N.Q.T. Trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines có 11 người khách được xác nhận dương tính với virus.

Những khách sạn bị tạm dừng hoạt động để tiêu độc, phun khử trùng trong thời gian này gồm có:

Khách sạn Metropole

Khách sạn Metropole có địa chỉ tại 15 Phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khách sạn bị tạm dừng hoạt động tạm thời sáng 9/3 để tiêu độc, khử trùng do có 2 du khách từng lưu trú tại đây phát hiện dương tính với COVID-19. Hai khách sạn khác là khách sạn Golden Silk và khách sạn Conifer cũng tại Hà Nội.

Khách sạn Golden Silk



Trao đổi với PV, ông Phong cho biết hiện quận đã bắt đầu kiểm tra dịch tễ từ tối qua, tuy nhiên vẫn chưa xác định hết số lượng khách và nhân viên đang ở trong 3 khách sạn bị phong tỏa nói trên. Sắp tới, quận sẽ khẩn trương điều tra, sau đó sẽ phun khử trùng, tiêu độc toàn bộ khu vực sau đó các khách sạn sẽ hoạt động lại bình thường, theo báo Giao thông.

Chuyến bay VN0054 có 217 người bao gồm 16 phi hành đoàn, 201 khách; được biết hiện còn 25 khách tại khoang phổ thông chưa xác định được quá trình di chuyển. Hiện tại, ở Hà Nội ghi nhận 4 trường hợp nhiễm COVID-19 gồm: N.H.N. (BN 17) và N.Q.T. (BN 21) - bay trên chuyến bay VN0054, 2 bệnh nhân khác bị lây nhiễm thứ phát từ bệnh nhân số 17.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành rà soát, truy tìm và điều tra dịch tễ các hành khách, nhân viên có mặt trên chuyến bay để thực hiện các biện pháp cách ly, phòng chống dịch cần thiết. Tính đến thời điểm hiện tại, 13/14 ca dương tính với COVID-19 đều phát sinh từ chuyến bay trên.

Chi Nguyễn (t/h)