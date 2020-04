Tạm dừng xuất cảnh người lao động đi làm việc nước ngoài đến hết tháng 4

Trong đó, Bộ yêu cầu tạm dừng các hoạt động trực tiếp tập trung đông người như tuyển chọn, đào tạo cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tạm dừng tổ chức xuất cảnh cho người lao động đến hết tháng 4/2020.

Ảnh minh họa.



Ngoài ra, Ban quản lý lao động ở nước ngoài phải có trách nhiệm tuyên truyền, thông tin cho người đang lao động nên bình tĩnh, yên tâm ở lại làm việc và tuân thủ nghiêm túc các quy định của nước sở tại về phòng chống dịch bệnh. Tuyệt đối không di chuyển, không đến các địa bàn có dịch.



Các Ban cần tăng cuờng công tác quản lý, nắm tình hình và đảm bảo quyền lợi của người lao động Việt Nam trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.



VOV thông tin, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH giao Cục Quản lý lao động ngoài nước cần khẩn trương hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến đăng ký hợp đồng cung ứng lao động kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Ảnh minh họa.



Đối với những người làm việc ở nước ngoài bị thôi việc hay mất việc do ảnh hưởng của dịch bệnh sẽ được hoàn trả các khoản chi phí tiền môi giới, tiền dịch vụ và hỗ trợ từ nguồn kinh phí Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đúng theo quy định.



Bộ LĐTB&XH báo cáo, hiện tại Việt Nam có 560.000 lao động đang làm việc tại 36 quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch COVID-19. Qua nắm bắt thông tin, người lao động tại thời điểm này chưa có nguyện vọng về nước, vẫn làm việc bình thường và thực hiện theo quy định của nước sở tại.

Your browser does not support HTML5 video.

Người nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở Việt Nam được cách ly như thế nào