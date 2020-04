Tạm giam 'chiến binh' Sasuke Nguyễn Phước Huynh vì tội lừa đảo

Ngày 28/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Phước Huynh (38 tuổi, quê Gia Lai) để điều tra về hành vi ' Lừa đảo chiếm đoạt tài sản '. Trước đó, ông Huynh được nhiều người biết đến khi tham gia chương trình Không giới hạn (Chiến binh Sasuke), hiện đang giữ chức Giám đốc Công ty TNHH Huynh Mang Yang.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Phước Huynh liên hệ với một người tên Phong đặt mua hóa đơn GTGT của Công ty TNHH thương mại xây dựng vật tư Thanh Ngọc Phát. Tổng giá trị hàng hóa trước thuế là trên 5 tỷ đồng, sau thuế là hơn 5,5 tỷ đồng, thu mua vật tư xây dựng với mức thuế 4% giá trị trước thuế (tương đương 200 triệu đồng).

Phong sẽ giao cho ông Huynh số tiền 2,6 tỷ đồng để gửi vào tài khoản công ty Huynh Mang Yang, sau đó chuyển khoản tới công ty Thanh Ngọc Phát. Nguyễn Chánh Thi (quận Tân Phú) đã đi cùng Tòng Văn Chín tới gặp Huynh và Phong, cho vay số tiền 2,6 tỷ đồng trên với lãi suất 0,2%/ ngày. Các bên thỏa thuận khi tiền được chuyển qua Công ty Thanh Ngọc Phát sẽ được Phong rút ra chuyển trả lại cho ông Thi cùng tiền lãi.

Ngày 15/4, Huynh nhận được 2,6 tỷ đồng từ ông Thi và nộp vào tài khoản công ty Huynh Mang Yang, tuy nhiên không chuyển tới tài khoản Công ty Thanh Ngọc Phát mà lại gửi số tiền trên vào tài khoản cá nhân của mình. Ông Thi cùng Phong thắc mắc thì bị Huynh viện nhiều lý do trì hoãn.

Do nghi ngờ Huynh có ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thi và Phong đã đưa Huynh tới Công an phường 6, quận Bình Thạnh, TP.HCM để tố cáo. Sau đó, công an quận Bình Thạnh đã chuyển hồ sơ tới Phfong CSĐT Tội phạm về kinh tế và tham nhũng và buôn lậu Công an TP.HCM để điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Huynh khai trước đó từng chiếm đoạn số tiền 2,3 tỷ đồng từ một người khác tên Phúc. Cơ quan chức năng thông báo ai là nạn nhân bị Huynh, đến Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TP.HCM có trụ sở tại 674 đường 3/2, quận 10 để trình báo. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Chi Nguyễn (t/h)