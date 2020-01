Tạm giam đối tượng khống chế, cưỡng dâm hai người phụ nữ vì không trả nợ

Ngày 11/1, Công an TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa thông tin đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng khống chế, cưỡng dâm hai người phụ nữ vì không trả nợ, đồng thời tiếp tục truy tìm đồng bọn. Đối tượng này là Nguyễn Văn Lành (SN 1994, tổ dân phố Lợi Phúc, phường Cam Lợi, TP. Cam Ranh), bị tạm giữ để điều tra về hành vi bắt giữ người trái Pháp luật . Nạn nhân là chị Khương Thị T.O. (SN 1983, ngụ phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) và chị Tô Thị T.L. (SN 1986, ngụ xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp).

Đối tượng Nguyễn Văn Lành. Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, vào sáng 9/1, Công an TP. Cam Ranh nhận được tin báo có 2 người phụ nữ đang bị khống chế, giam giữ. Nhận được tin báo, Công an TP. Cam Ranh và Công an xã Cam Thịnh Đông đã khẩn trương đến Nhà nghỉ Cam Ranh tại thôn Hiệp Mỹ, xã Cam Thịnh Đông để tìm cách giải cứu hai người phụ nữ.

Theo điều tra ban đầu, tối 7/1, Lành rủ Võ Phạm Phát Đạt (SN 2001, ngụ tổ dân phố Hòa Do 5B, phường Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh) đi xe máy BKS 79C1 - 40407 tới một tiệm cắt tóc ở xã Diên Toàn, huyện Duyên Khánh, Khánh Hóa. Tại đây, hai đối tượng yêu cầu gặp chị L. để đòi tiền nợ là 35 triệu đồng. Tuy nhiên, chị L. kêu chưa có tiền trả nên hai đối tượng đã khóng chế, đẩy lên xe taxi chở vào TP. Cam Ranh.

Tối 8/1, Lành tới gặp chị Khương Thị T.O. tại nhà người thân ở tổ dân phố Phú Thịnh, phường Cam Phú để đòi món nợ 16 triệu. Khi thấy chị O. không có tiền trả, LÀnh tiếp tục khống chế nạn nhân, ép lên xe taxi đi theo mình. Sau đó, Lành gọi cho hai đồng bọn là Đạt và Lê Trần Ngọc Hải (SN 1986, trú thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông) tới đưa hai người phụ nữ về nhà nghỉ Cam Ranh nhằm mục đích đòi nợ. Sau đó, chị O. lợi dụng lúc nhóm người sơ hở, lén nhắn cho lễ tân nhà nghỉ báo tin cho công an đến giải cứu.

Hai nạn nhân cho biết, trong thời gian bị bắt giữ, Lành đã nhiều lần cầm dao dọa giết, đe dọa tính mạng. Không chỉ vậy, nhóm đối tượng còn dùng tay, dây lưng, dây điện thoại nhiều lần đánh đập hai người phụ nữ dã man. Thậm chí, nhóm đối tượng còn chiếm giữ xe máy, điện thoại của chị L. và khống chế, hiếp dâm nạn nhân.





Hiện Đội CSHS Công an TP. Cam Ranh đang truy lùng hai đối tượng Võ Phạm Phát Đạt cùng Lê Trần Ngọc Hải để làm rõ vai trò liên quan, đồng thời tiếp tục thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

