Khởi tố, bắt tạm giam hai vợ chồng bạo hành mẹ già 88 tuổi sinh hoạt khó khăn

Ngày 29/2, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông tin đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng trong vụ bạo hành mẹ già 88 tuổi sinh hoạt khó khăn tại Tiền Giang. Hai đối tượng tên Võ Quốc Tuấn (56 tuổi) và vợ Phạm Thị Loan (57 tuổi, cùng ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo), cùng bị khởi tố về hành vi "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình".

Trước đó, từ ngày 25/2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip dài hơn 2 phút, ghi lại cảnh một cụ bà gầy gò, ốm yếu bị bạo hành dã man. Cụ thể, một người phụ nữ áo xanh sau khi thay quần áo, vệ sinh cá nhân cho cụ bà nằm trên giường thì bất ngờ giơ tay đánh liên tục cụ bà không có khả năng chống cự. Người này vừa đánh đập cụ bà, vừa luôn miệng chửi bới. Không chỉ vậy, người này còn với lấy một cái que dài, liên tục đánh vào người cụ bà. Thậm chí, có lúc người này còn bế thốc cụ bà lên, quăng quật... như búp bê khiến nhiều người xem không khỏi kinh hãi.

Theo đoạn clip, trong nhà còn có sự xuất hiện của một người đàn ông và 1 bé gái khác nhưng không ai có hành động can ngăn. Sự việc chỉ kết thúc khi bé gái nói nhỏ: "Ông nội về tới", người đàn ông kia bế thốc cụ bà lên và đưa vào trông nhà. Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn video trên đã nhận được hàng trăm nghìn lượt bình luật và chia sẻ, hiện vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.





Theo Nhận được thông tin về vụ bạo hành dã man, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Danh tính nạn nhân bị bạo hành được xác định là bà Võ Thị D. (88 tuổi). Bà D. sống chung với con ruột Tuấn kể trên tại xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo. Theo nguyên nhân ban đầu, vụ việc xảy ra do bà D. đã lớn tuổi, đãng trí, bệnh tật nhiều năm nay. Do đó, bà D. sinh hoạt cá nhân khó khăn, không thể tự chủ phải nhờ cậy con cái. Hiện Sức Khỏe cụ bà đã ổn định, con gái đã đưa về chăm sóc. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.Theo VOV , luật sư Nguyễn Xuân Thảo (Tiền Giang) cho biết hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ của hai đối tượng trên ngoài việc xử phạt hành chính còn phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 140, Điều 185 của Bộ luật Hình sự 2015.

Trao đổi với PV báo GĐ&XH, luật sư Vũ Đức Long cho biết theo Điều 51, Nghị định 167/2013/NĐ-CP, hành vi của vợ chồng ông Tuấn sẽ phải chịu mức phạt hành chính từ 500.000 - 1.000.000 đồng. Nếu hành vi lăng mạ, chửi bới, đánh đập,... của vợ chồng ông Tấn kéo dài, có tính chất nghiêm trọng thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 185 (BLHS 2015) về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình. Theo đó ngoài xử phạt vi phạm hành cính, hành vi này còn bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng - 3 năm. Đối với nạn nhân là người già yếu, có thể sẽ bị phạt tù từ 2 - 5 năm.

Chi Nguyễn (t/h)