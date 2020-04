Người mẹ và chồng `hờ` bạo hành con gái 3 tuổi tử vong thương tâm: Tạm giam 4 tháng

Tin tức mới nhất ngày 3/4, Báo CAND dẫn lại thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng với 2 đối tượng là Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989, trú Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991, trú thôn Võng La, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) để điều tra về các hành vi: giết người, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Được biết, đây chính là 2 đối tượng đã trực tiếp gâu nên cái chết thương tâm của cháu bé N.N.M.M (SN 2017). Theo đó, trong suốt 24 ngày bé N.N.M.M. (thường trú tại thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội) đã bị mẹ ruột là Nguyễn Thị Lan Anh cùng cha dượng Nguyễn Minh Tuấn tra tấn bé dã man như thời trung cổ cho tới khi qua đời hôm 30/3 vừa qua.

Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh.

Theo kết quả điều tra, vào ngày 5/3 cháu M được mẹ tới đón ở nhà bà ngoại tại thôn Võng La, sau đó đưa đến số nhà 57, ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch (phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) - nơi Lan Anh và "chồng hờ" đang thuê trọ để sinh sống.

Vốn cả 2 đều bị nghiện ma túy, thế nên từ ngày 5/3 đến 29/3 cháu M bị Tuấn và Lan anh cùng nhau hành hạ và đánh đập, bắt quỳ vào chậu nước, đánh vào mặt vào đầu, dùng kim châm vào tay...



Cho đến 8h sáng 30/3, thấy con lịm đi, không uống sữa, hô hấp nhân tạo cũng không được, Lan Anh liền gọi taxi đưa con đi cấp cứu. Đến bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cháu bé đã tử vong. Thấy bé M thương tích đầy mình nên các bác sĩ đã báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã phối hợp Công an quận Đống Đa, Công an phường Phương Mai vào cuộc điều tra và bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh. Kết quả test nhanh cho thấy, cả hai đối tượng đều dương tính với ma túy, lực lượng chức năng cũng thu giữ ma túy tại nhà trọ của hai người này.

Hình ảnh cháu bé N.N.M.M.

Kết quả khám nghiệm tử thi của bé M cho thấy, bé bị gãy răng, xung huyết ở tim, phổi, chấn thương sọ não. Các đối tượng cũng khai nhận, chỉ trong ngày 29/3 đã đánh cháu M 7 lần, khiến cháu tử vong.

Được biết, cháu M là con của Lan Anh với người đàn ông thứ hai, Lan Anh từng lấy chồng nhưng đã ly hôn. Cha mẹ không yêu thương nên cháu M sống cùng bà ngoại từ nhỏ. Khi Lan Anh sống với Tuấn như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn thì đón con về nuôi, muốn cắt đứt liên lạc với mẹ để tự nuôi con



Ngày 2/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, đến ngày 3/4 đã khởi tố bị can đối với hai đối tượng.



Thùy Nguyễn (t/h)