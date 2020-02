Tạm giữ 100.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc do một người Trung Quốc thu gom

Chiều 9/2, Đội Quản lý thị trường số 6 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội ) cho biết đơn vị đang tạm giữ 100.000 khẩu trang y tế do một người Trung Quốc thu gom. Đoàn công tác của đội đã kiểm tra biệt thự liền kề dãy BT6, khu đô thị Văn Phú (quận Hà Đông, Hà Nội). Tại đây, đoàn công tác phát hiện 50 thùng giấy lớn, bên trong mỗi thùng chứa 2000 khẩu trang y tế, ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam.

Người thu gom số khẩu trang trên là một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc. Khi được hỏi, người này không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô hàng.

Your browser does not support HTML5 video.

Một người Trung Quốc gom 100.000 khẩu trang ở Hà Nội. Clip: Zing