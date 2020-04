Tạm giữ 15 'nam thanh nữ tú' đua xe ở hồ Gươm bất chấp lệnh cấm mùa dịch COVID-19

Công an quận Hoàn Kiếm vừa quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng tụ tập đua xe, lạng lách xung quanh hồ Gươm bất chấp lệnh cấm dịch COVID-19.

Ngày 11/4, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho hay đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng để điều tra nhóm thanh niên có hành vi tụ tập phóng xe tốc độ cao, lạng lách ở quanh khu vực hồ Gươm

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 9/4, tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã phối hợp đi tuần, phát hiện nhóm thanh niên có hành vi đua xe , đánh võng. Khoảng 10 xe mô tô do các đối tượng này điểu khiển chạy tốc độ cao, lạng lách, ru ga gây huyên náo trên một số tuyến phố ở Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Hai Bà Trưng sau đó tập trung về xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Các đối tượng đã bất chấp lệnh cấm, không tuân theo Chỉ thị 16 về việc cách ly toàn xã hội phòng ngừa dịch COVID-19

Ngay sau đó, Công an quận Hoàn Kiếm đã bố trí lực lượng, phối hợp với các đơn vị khác để triển khai đội hình ngăn chặn, truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ tụ tập điều khiển xe máy gây rối trật tự công cộng. Qua quá trình đấu tranh, bắt giữ, điều tra, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự 15 đối tượng có hành vi nêu trên về tội danh 'Gây rối trật tự công cộng' quy định tại Bộ Luật hình sự năm 2015 Điều 318.

“Điều 318. Tội gây rối trật tự công cộng 1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Có tổ chức; b) Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; d) Xúi giục người khác gây rối; đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng; e) Tái phạm nguy hiểm.”

Chi Nguyễn (t/h)