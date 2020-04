Tạm giữ 3 đối tượng sản xuất và kinh doanh đồ bảo hộ y tế giả

Hiện Công an đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng thuộc Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Y tế Đức Anh sản xuất và kinh doanh đồ bảo hộ y tế giả.

Ngày 9/4, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã quyết định tạm giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi sản xuất và kinh doanh đồ bảo hộ y tế giả. Các đối tượng trên là nhân viên của Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Y tế Đức Anh, bao gồm: Phó GĐ Công ty Trương Thị Bình, Phụ trách bộ phận kinh doanh La Văn Thi và nhân viên Nguyễn Đức Việt Anh.

Đối tượng Bình tại trụ sở công an

Theo kết luận giám định từ Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội, hơn 1.300 bộ quần áo bảo hộ y tế tại Công ty Đức Anh là hàng giả . Công ty đã mua các dụng cụ bảo hộ y tế như khẩu trang y tế , quần áo, kính, giày,... không rõ xuất xứ sau đó chỉ đạo các nhân viên đóng gói, dán nhãn những đơn vị sản xuất khác đã được cơ quan y tế cấp phép.

Trước đó, vào ngày 8/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an Hà Nội đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường Hà Nội), bắt quả tang một xe tải đang nhập hàng trước cửa Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ y tế Đức Anh (số 5, ngõ 178 Tây Sơn, quận Đống Đa) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi yêu cầu đưa giấy tờ chứng minh nguồn gốc, đại diện công ty đã không xuất trình được.





Khi khám xét khẩn cấp kho của Công ty Đức Anh, tổ công tác đã bắt quả tang nhân viên công ty đang đóng gói các sản phẩm mang nhãn của Công ty cổ phần Dược và thiết bị y tế Phúc Hà. Cơ quan chức năng còn phát hiện số lượng lớn sản phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch của nhiều hãng khác nhau, nhiều thùng tem nhãn mác. Phía công ty cho biết những sản phẩm trên được bán với giá 155.000 đồng/bộ, chỉ chênh so với sản phẩm thật 5.000-10.000 đồng để dễ bề trà trộn.

Những bộ trang phục bảo hộ y tế chuyên dụng chỉ được sử dụng cho các bác sĩ, y tá và cán bộ tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19 . Do đó, việc làm giả các bộ quần áo bảo hộ y tế hay sản xuất các sản phẩm kém chất lượng sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới công tác phòng chống dịch, làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh cho các lực lượng phòng dịch ở tuyến đầu.

3 đối tượng trên đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi "Sản xuất hàng giả". Công an TP. Hà Nội cho biết đây là vụ án trọng điểm để điều tra, sẽ đưa ra xét xử trong thời gian sớm nhất.

Chi Nguyễn (t/h)