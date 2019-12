Tạm giữ đối tượng chống đối người thi hành công vụ, đâm liên tiếp 2 công an

Khi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý việc buôn bán lấn chiếm lòng lề đường ở trước cổng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thì đối tượng Hiền từ trong nhà ra cầm dao đâm vào 2 công an.



Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết, sáng 28/12 Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Hiền (29 tuổi; ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Theo như kết quả điều tra ban đầu, chiều 10/12, tổ trật tự đô thị của UBND phường Tự An (đã tiến hành làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông

Trần Văn Hiền tại cơ quan công an.

Ngày hôm đó, tham gia cùng tổ trật tự đô thị của UBND phường Tự An có 2 cán bộ của Công an phường Tự An là thiếu tá Hoàng Xuân Hiếu và thượng úy Nguyễn Tiến Dũng.





Theo Zing thông tin, khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ trước cổng Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, Hiền bất ngờ chạy từ trong nhà ra và chống đối quyết liệt. Sau đó, Hiền đấm vài sau gáy và mặt thượng úy Dũng, rồi vào nhà lấy dao đâm thượng úy Dũng nhưng không trúng. Chưa dừng lại, Hiền tiếp tục đâm thiếu tá Hiếu nhưng thiếu tá Hiếu tránh được.



Sau đó, Hiền bỏ trốn khỏi địa phương. Được gia đình và công an vận động, cuối cùng Hiền ra đầu thú sau 17 ngày lẩn trốn vào ngày 27/12. Được biết, Hiền nghiện ma túy từ năm 2016 và có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản

Đâm chết bạn học, bỏ trốn rồi đến công an đầu thú. Nguồn: ANTV.



Thùy Nguyễn (t/h)