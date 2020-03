Tạm giữ đối tượng đánh chết người tình U60 rồi bịa tin bị tai nạn giao thông

Chiều 13/3, Cơ quan Công an tỉnh An Giang đang tiếp nhận đối tượng đánh chết người tình U60 rồi bịa tin bị tai nạn giao thông . Đối tượng tên Nguyễn Văn Óc (30 tuổi, ngụ ấp Trung Châu, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới), hiện đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người". Nạn nhân là bà Nguyễn Thị T. (55 tuổi, ngụ ấp Long Hòa 2, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới).

Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, Óc và bà T. có quan hệ yêu đương, sống với nhau như vợ chồng tại nhà của Óc ở ấp Trung Châu. Chiều 9/3, Óc đang uống rượu tại nhà thì bà T. đi về. Lúc này, Óc phát hiện mình bị mất 7 triệu đồng, nghi người tình U60 lấy trộm đi đánh bài nên cả hai đã xảy ra cự cãi.

Sau đó, bà T. đánh vào vùng cổ Óc rồi chạy xe bỏ đi, rồi 3 tiếng sau lại quay lại tìm Óc nói chuyện. Trong lúc bực tức, Óc đánh liên tiếp vào mặt bà T. khiến nạn nhân té xuống sàn nhà, sau đó tiếp tục dùng chân đá bà T. dữ dội. Thấy bà T. nằm bất động nên đối tượng dừng tay. Óc nhờ người bạn gần nhà chạy xe đến để cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp.

Ảnh minh họa

Khoảng 6h sáng hôm sau, Óc gọi điện tới cho người thân bà T. và bịa tin rằng bà T. bị tai nạn giao thông, bị chấn thương nặng ở vùng đầu, nghi chấn thương sọ não. Đến nơi, gia đình thấy nạn nhân khó qua khỏi nên xin đưa về nhà lo hậu sự. Tuy nhiên, người thân bà T. nghi ngờ đây là vụ án mạng, sau khi bà T. tử vong đã tới cơ quan công an trình báo.

Biết không thể thoát tội tày trời nên Óc đã tới cơ quan công an đầu thú, thừa nhận mọi hành vi phạm tội.

Chi Nguyễn (t/h)