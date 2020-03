Tạm giữ đối tượng nghi ngáo đá cầm gậy đánh bé trai lớp 1 nhập viện

Ngày 1/3, lãnh đạo UBND xã Hương Xuân, Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết xã vừa phối hợp với lực lượng chức năng đưa đối tượng nghi ngáo đá vào trung tâm chữa bệnh bắt buộc. Đối tượng Phan Anh Tuấn (SN 1992, trú xóm Phú Yên) có biểu hiện nghi ngáo đá đã cầm gậy đánh bé trai lớp 1 bị thương.

Đối tượng Tuấn tại trụ sở

Trước đó, vào 18h ngà 27/2, Phó trưởng Công an xã Hương Xuân là anh Phan Anh N. đi xe máy chở vợ con về nhà. Đến đoạn xã Phú Phong, đối tượng Tuấn bất ngờ lao ra, cầm gậy đánh trúng mặt con trai anh N. khiến cháu bé ngất xỉu, phải vào viện cấp cứu. Sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Hương Khê đã phối hợp với Công an xã HƯơng Xuân bắt giữ đối tượng.

Được biết, Tuấn là đối tượng nghiện ma túy, thường lên cơn ngáo đá, hay có những hành động mất kiểm soát. Thời gian gần đây Tuấn có biểu hiện không bình thường về nhận thức, phá nát tài sản của gia đình , thường chặn dánh người đi đường, khiến nhiều người dân địa phương hoang mang.

Trước đó, vào năm 2017, Tuấn từng trong cơn ngáo đá đi đập phá trụ sở UBND xã Hương Xuân. Đối tượng còn tự tay phóng hỏa nhà mình, thiêu rụi nhiều của cải, tài sản gia đình. Sau đó, lực lượng chức năng đã phối hợp đưa Tuấn đi Trung tâm chữa bệnh, giáo dục và LĐXH tỉnh. Tuy nhiên, cứ hết 3 tháng đối tượng bị trả về và lại được làm hồ sơ đưa đi chữa bệnh. Vụ việc trên xảy ra trong lúc Tuấn đang chờ được đưa đi chữa bệnh.

Ngày 19/2, Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Chí Cường (SN 1997, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) về hành vi Cố ý gây thương tích. Vào sáng 7/2, bà B.L. (SN 1979, xã Tam Dân) đang uống cà phê tại một quán ở thôn Kỳ Tân, xã Tam Dân thì đối tượng Cường bất ngờ áp sát, tấn công. Cường có biểu hiện ngáo đá, cầm chai thủy tinh và ly thủy tinh đập vào người bà L. khiến nạn nhân bất tỉnh.

Cường sau đó đã bị tạm giữ tại trụ sở công an. Được biết Cường là một đối tượng nghiện ngập ở địa phương, từng được đưa đi cai nghiện. Sau khi được thả về, Cường lại tiếp tục tái nghiện.

Chi Nguyễn (t/h)