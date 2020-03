Tạm giữ đối tượng bắn 16 phát súng trước nhà dân ở Đồng Nai vì món nợ 100 triệu

Chiều 7/3, Công an TP. Biên Hòa, Đồng Nai xác nhận đơn vị đang tạm giữ đối tượng nổ súng trước nhà dân ở Đồng Nai. Sau khi được cơ quan chức năng vận động, thuyết phục, Nguyễn Hồng Ân (37 tuổi, ngụ Tây Ninh) đã ra đầu thú.

Tại trụ sở công an, Ân khai vào đầu tháng 1/2020, Ân đứng ra bảo lại cho anh N.V.Q. (40 tuổi, trú phường Phước Tân) vay anh D.V.T. (cùng trú phường Phước Tân) số tiền 100 triệu đồng, thỏa thuận sau 1 tháng sẽ trả. Tuy nhiên, quá thời hạn trên anh Q. vẫn không trả tiền cho anh T.. Ân đành phải đưa trước cho anh T. 50 triệu đồng và nhiều lần yêu cầu anh Q. trả tiền nhưng anh này vẫn bặt vô âm tín. Anh T. tiếp tục đăng hình Ân lên MXH với nội dung bị Ân quỵt tiền nên đối tượng cảm thấy bực tức.

Ân nảy ý định mang súng đến nhà anh Q. để đe dọa, buộc anh này trả tiền. Nghĩ là làm, khoảng 22h ngày 6/3, Ân đi ô tô mang theo 1 khẩu súng dạng K59 và 16 viên đạn rồi đến nhà anh Q. đập cửa. Thấy không có ai ra mở cửa, Ân nổ súng, bắn 5 phát chỉ thiên rồi bỏ đi. Tiếp đó, Ân đến nhà anh T. nhưng không có ai mở cửa. Đối tượng liền xả súng , bắn hết số đạn còn lại vào nhà anh T. rồi lên xe bỏ trốn.

Trước đó, vào đêm 6/3, người dân phường Phước Tân bị một phen hoảng loạn khi có một đối tượng nổ súng tại hai nhà dân. Đối tượng đến nhà anh N.V.Q. (40 tuổi) tìm gặp anh Q. nhưng không gặp, được bố anh Q. là ông N.V.T. (68 tuổi) trả lời thì bỏ đi, nhưng sau đó đối tượng lại quay lại và bắn nhiều phát chỉ thiên. Sau đó, nhà một người đàn ông tên C. tại khu phố Tân Lập cũng bị một người đến bắn nhiều phát trước cổng.

Nhận được tin báo, Công an phường Phước Tân đã tới nhà anh Q. và ông C. để phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định hai vụ nổ súng này đều do một người thực hiện.

Hiện Công an TP. Biên Hòa đã thu giữ khẩu súng của Ân để phục vụ công tác giám định, xử lý đối tượng theo quy định.

