Tạm giữ gã đàn ông nổi cơn thú tính, giở trò đồi bại với bé gái 8 tuổi trong vườn cây

Công an huyện Lục Ngạn, Bắc Giang đang tạm giữ một người đàn ông giở trò đồi bại với bé gái 8 tuổi trong vườn cây.

Trưa 13/2, theo BVPL, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ một người đàn ông giở trò đồi bại với bé gái 8 tuổi trong vườn cây. Trước đó, vào ngày 12/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn nhận được tin báo của Công an xã Phong Minh về đơn trình báo của anh Nguyễn Văn T. (36 tuổi) về việc con gái anh là bé N.T.X. (8 tuổi) bị hiếp dâm . Nhận được tin báo, cơ quan huyện Lục NGạn đã tiến hành xác minh, lấy lời khai nhân chứng để điều tra vụ việc.

Đối tượng Nguyễn Văn Long. Ảnh: CQCA

Đến chiều cùng ngày, dối tượng Nguyễn Văn Long (29 tuổi) đã tới trụ sở công an đầu thú. Tại đây, Long thừa nhận vào chiều 9/2 vừa qua đã có hành vi đồi bại, giao cấu với bé gái 8 tuổi tại vườn cây của một nhà dân trong thôn. Theo người dân địa phương, Nguyễn Văn Long chưa lập gia đình , đang sống cùng bố mẹ tại thôn Nũn.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn đã đưa bé X. đi khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, đồng thời ra quyết định trưng cầu giám định gửi cơ quan chức năng. Hiện hồ sơ và đối tượng Long được bàn giao cho Công an tỉnh Bắc Giang thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, vào ngày 11/2, Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Lương Văn Dậu (27 tuổi, ngụ bản Đồng Mới, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong) về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của mẹ nạn nhân, cơ quan CSĐT đã mời đối tượng lên làm việc. Theo tường trình của Dậu, vào ngày 15/1, Dậu dẫn con riêng của vợ và 1 bé gái con hàng xóm (7 tuổi) đi vào rừng keo thăm bẫy thú đã đặt trước đó. Đi được nửa đường thì đứa con về trước do thấy mệt, lúc này chỉ còn Dậu và bé gái tiếp tục đi vào rừng thăm thú.

Tuy nhiên, thấy rừng keo vắng người, Dậu đã nổi cơn thú tính, giở trò đồi bại với bé gái hàng xóm. Xong xuôi, gã yêu râu xanh còn dặn bé gái không được nói với ai. Tuy nhiên, do thấy con gái im lặng, không nói chuyện với ai nên người mẹ đã gặng hỏi và phát hiện sự việc, sau đó làm đơn trình báo. Hiện công an huyện Quế Phong đang điều tra, làm rõ vụ việc, đồng thời đưa nạn nhân đi giám định pháp y.

