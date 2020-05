Tạm giữ gã đầu bếp khát tình cưỡng hiếp nữ nhân viên 17 tuổi

VKSND TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương vừa quyết định phê chuẩn lệnh tạm giam, khởi tố bị can Nguyễn Văn Thế (28 tuổi, trú thôn Phạm Xá 1, xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) về tội ' Hiếp dâm '. Nạn nhân là em N.M.T. (17 tuổi), nhân viên quán cơm gà T.O. có địa chỉ tại khu dân cư số 5, phường Phả Lại, TP. Chí Linh.

Bị can Nguyễn Văn Thế

Sáng 10/5, theo Đất Việt, đại diện công an xã Tuấn Việt cho biết đối tượng Thế là người dân địa phương, đã có gia đình. Thế sinh ra trong gia đình có 3 anh chị em, bố mẹ làm nông. Trước đó Thế từng lái xe công, sau đó chuyển sang nghề đầu bếp, làm ở quán cơm gà T.O. Vị này cũng cho biết: "Ở địa phương đối tượng này chưa có tiền án, tiền sự nào... Thế cũng là người tu chí làm ăn và chưa từng bị phản ánh vì có hành vi tương tự ở địa phương".

Ảnh minh họa

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, khoảng 16h30 ngày 27/4, Nguyễn Văn Thế là đầu bếp quán cơm gà T.O đã uống rượu say, nghỉ tại phòng dành cho nhân viên ngủ. Thấy em T. đối tượng đã trêu ghẹo em và nảy sinh ý muốn quan hệ tình dục. Nổi cơn thú tính, Thế đã lấy tay ôm ngang người em T. bế nạn nhân vào phòng ngủ, dùng vũ lực ép nạn nhân quan hệ. Hoảng sợ, em T. khóc to, kêu cứu, Thế do sợ bị lộ chuyện đã tạm dừng. Sau đó, thế lại dùng vũ lực, cưỡng hiếp T, mặc cho nạn nhân giãy giụa, chống cự quyết liệt.

Sau khi xảy ra sự việc trên, nạn nhân không im lặng mà kể lại cho bà nội biết. Bà nội T. sau đó đã làm đơn tố cáo, gửi tới Công an TP. Chí Linh. Cơ quan chức năng đã triệu tập đối tượng để điều tra làm rõ, sau quá trình đấu tranh, Thế đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ án đang được Công an TP. Chí Linh xử lý theo quy định của Pháp luật

Trước đó, vào ngày 8/11/2019, gã chủ thầu Lê Đăng Ninh (SN 1976, quê Nghệ An), thường trú tại Mê Linh, Hà Nội đã lấy dao đe dọa, cướp điện thoại và ví tiền của em Nguyễn Thương V. (SN 2003, ở khu 5, xã Trung Thịnh, huyện Thanh Thủy). Sau khi lấy được tài sản, gã biến thái nổi cơn thú tính, đe dọa đòi hiếp dâm nạn nhân. Dù rất hoảng sợ nhưng em V. đã vờ đồng ý, sau đó lợi dụng lúc gã yêu râu xanh sơ hở đã bỏ chạy và kêu cứu.

Nghe tiếng la của cô gái, một số người dân gần đó đã chạy tới cướp được dao và không chế đối tượng thành công bất chấp sự hung hăng của Ninh. Sau đó, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, tạm giữ đối tượng, thu giữ hung khí là 1 con dao bấm và xe máy hiệu Dream mang BKS: 88B1-066.38 cùng chiếc ví có 30 nghìn đồng tiền mặt.

Chi Nguyễn (t/h)