Tạm giữ hình sự đối tượng xé biên bản, đánh công an vì kiểm tra quán cà phê giữa dịch COVID-19

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 11/4, Công an TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông ) đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Công Trinh (AN 1983) và đối tượng Kiều Văn Thanh (SN 1970) cùng trú tại phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 9/4, đoàn kiểm tra phường Nghĩa Thành phát hiện cơ sở kinh doanh trên địa bàn không chấp hành chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ về việc cách ly toàn xã hội , giãn cách ly nên đã tổ chức lực lượng xuống kiểm tra. Cơ sở kinh doanh này là quán cà phê Bâng khuâng (thuộc tổ 4, phường Nghĩa Thành) do bà Phan Thị Kim C. làm chủ đang có 11 người ngồi uống cà phê.

Việc này đã vi phạm quy định về các biện pháp phòng chống dịch bệnh nên đoàn tiến hành lập biên bản hành vi vi phạm hành chính vì “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập đông người”.

Đối tượng Kiều Văn Thanh tại cơ quan điều tra

Không những không nghiêm chỉnh chấp hành, ông Trinh (chồng bà C.) và đối tượng Thanh (chủ nhà cho bà C thuê làm quán cà phê) đã có hành vi lao vào giật biên bản, xé rách biên bản. Chưa dừng lại, khi một cán bộ Công an ngăn cản hành vi trên thì đối tượng Thanh đấm vào mắt khiến chiến sĩ Công an ngã xuống nền nhà.

Ngay sau đó lực lượng chức năng vào cuộc khống chế, đư ahai đối tượng này về Công an TP Gia Nghĩa lập biên bản, xử lý theo đúng quy định Pháp luật

Trước đó, ngày 10/4, Công an TP Hải Phòng cho bết, Công an quận Kiến An đã khởi tố Vi Văn Thái (23 tuổi, trú tại huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) để điều tra về hành vi Chống đối người thi hành công vụ. Thái chính là đối tượng có hành vi điều khiển xe máy tông vào cán bộ Công an phường Đồng Hòa khi đang làm nhiệm vụ tại chốt phòng, chống COVID-19.

Cụ thể, đêm 5/4, Thái chạy xe chở bạn cùng quê đến đường Đồng Hòa thì gặp chốt chống dịch COVID-19 . Tại đây, tổ công tác yêu cầu dừng xe để đo thân nhiệt nhưng Thái không chấp nhận và tăng ga bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy, đối tượng đã tông làm bị thương ông Phạm Minh Đông (Phó Trưởng Công an phường Đồng Hòa) đang làm nhiệm vụ tại chốt trực.

Nga Đỗ (t/h)