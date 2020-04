Tạm giữ một người nước ngoài tàng trữ 27 gói 'cỏ Mỹ'

Ngày 11/4, Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM tiếp nhận -1 đối tượng người nước ngoài có hành vi tàng trữ 'cỏ Mỹ'.

Theo thông tin ban đầu, đêm 10/4, Tổ công tác 363, Công an quận 1 đang tuần tra trên địa bàn quận 1. Đến khu vực Công viên 23/9, cơ quan chức năng phát hiện 1 nhóm người nước ngoài đang tụ tập nói chuyện nên yêu cầu giải tán.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính, tuy nhiên 1 người không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Thấy biểu hiện lạ, lực lượng chức năng yêu cầu người này về trụ sở làm việc thì anh này bất ngờ tháo chạy.

Các trinh sát lập tức truy đuổi đối tượng, qua nhiều con hẻm trong phố Bùi Viện mới có thể khống chế, quật ngã được người đàn ông ngoại quốc trên. Khi kiểm tra xe máy của người này, cơ quan chức năng phát hiện trong cốp có chứa 27 gói cỏ Mỹ nên đã đưa về trụ sở làm việc.

Tại trụ sở công an, người này thừa nhận 27 gói cỏ Mỹ trên là của mình, mua số cỏ Mỹ trên của một người không rõ lai lịch với giá là 1 triệu đồng. Người này sau đó khai tên là Francis Ugochukwu Mgbenka, 37 tuổi, quốc tịch Nigeria. Loại cỏ Mỹ này có chất gây nghiện nên thuộc loại hàng cấm theo quy định của Pháp luật Việt Nam. Tổ công tác đã giao đối tượng cho Công an phường Phạm Ngũ Lão xử lý theo đúng quy định.

Tối cùng ngày, tổ công tác cũng phát hiện một thanh niên có biểu hiện nghi vấn tại góc đường Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo. Sau khi tạm giữ lại và kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong túi người này có nhiều túi nylon nghi ma túy đá. Tổ công tác 363 cũng đã lập biên bản xử lý và bàn giao hàng chục người không đeo khẩu trang nơi công cộng bất chấp dịch COVID-19 cho các trụ sở công an phường trên địa bàn.

Chi Nguyễn (t/h)