Tạm giữ nhóm người chuyên lắp camera trong nhà nghỉ quay clip nóng tống tiền

Công an đã nhanh chóng bắt giữ nhóm người chuyên lắp camera trong nhà nghỉ quay clip nóng tống tiền khách thuê phòng khách sạn.

Ngày 17/3, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đơn vị đã bắt giữ khẩn cấp, tạm giữ 3 đối tượng chuyên lắp camera trong nhà nghỉ quay clip nóng tống tiền. Các đối tượng gồm Trịnh Công Linh (34 tuổi), Nguyễn Chí Công (43 tuổi, cùng quê Thanh Hóa), Đoàn Duy Hướng (27 tuổi, ở Yên Bái) đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Nhóm đối tượng đã bị bắt giữ

Theo điều tra ban đầu, nhóm trinh sát của Công an quận Cầu Giấy phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện lạ hoạt động trên địa bàn. Nhóm đối tượng này thường đi 2 người, đeo theo balo và thuê nhà nghỉ, khách sạn. Qua điều tra, các đối tượng khi vào trong nhà nghỉ thường lén lắp đặt camera giấu kín trong các phòng nghỉ, hòng quay lại clip nóng của các khách thuê phòng có nhu cầu quan hệ tình dục.

Thủ đoạn của nhóm người này là lắm camera giấu kín ở tivi, thường quay thẳng và giường ngủ các phòng khách sạn, nhà nghỉ. Mục đích của nhóm người này là thu những hình ảnh nóng, clip nóng của các cặp đôi. Sau đó, nhóm đối tượng sẽ bố trí người đi theo để theo dõi địa chỉ nhà, nơi làm việc,... Nhóm đối tượng sẽ lân la, dò hỏi thông tin nạn nhân qua hàng xóm, bảo vệ, đồng nghiệp,...để thu thập số điện thoại, biển số xe, thậm chí còn lấy thông tin tên tuổi, nghề nghiệp, của nạn nhân.

Tang vật của vụ án

Nhóm đối tượng khai sẽ gửi những ảnh nóng, clip nóng của nạn nhân cho họ, yêu cầu các nạn nhân phải trả chúng khoảng 30 triệu đồng/ vụ nếu không muốn hình ảnh của mình bị phát tán trên mạng xã hội . Với thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt thành công tài sản của một số người, hiện phía công an đang mở rộng điều tra.

Phía cơ quan CSĐT cũng thu giữ 1 balo của các đối tượng, trong đó có các mũi khoan, mũi hàn hơi, hàn nhựa, 7 hệ thống camera giấu kín trong khách sạn; 7 thẻ nhớ lưu giữ thông tin video của đối tượng đã ghi lén được. Cùng với đó, 1 máy tính bàn, máy tính xách tay của đối tượng dùng lưu giữ video và nhiều điện thoại của đối tượng dùng để liên lạc và lữu giữ hình ảnh, video.

Theo Nghị Định 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện có Điều 64 về Vi phạm quy định về trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp như sau:



b) Tiết lộ bí mật đời tư hoặc bí mật khác khi chưa được sự đồng ý của cá nhân, tổ chức có liên quan trừ trường hợp "2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:b) Tiết lộ bí mật đời tư hoặc bí mật khác khi chưa được sự đồng ý của cá nhân, tổ chức có liên quan trừ trường hợp Pháp luật quy định;"

Hoặc có thể bị khởi tố, xét xử theo Điều 253, Bộ luật Hình sự năm 1999 về Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy:

"1. Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có tính chất đồi trụy, cũng như có hành vi khác truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

a) Vật phạm pháp có số lượng lớn;

b) Phổ biến cho nhiều người;

c) Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm."

Chi Nguyễn (T/h)