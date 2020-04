Tạm giữ nhóm thanh niên bất chấp dịch COVID-19 tụ tập ăn nhậu, đấm vào mặt công an

Ngày 5/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã quyết định tạm giữ hai đối tượng Trần Đăng Minh (29 tuổi, trú Phú Diễn, Bắc Từ Liêm) và Nguyễn Đắc Tùng (29 tuổi, trú Ngọc Khánh, Ba Đình). Hai đối tượng trên đã bị tạm giữ để xử lý hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Đêm 4/4, Công an phường Phú Diễn nhận được tin báo tại số nhà 32, đường Phú Diễn có một nhóm thanh niên tụ tập gây mất trật tự. Đáng chú ý, đây là thời điểm toàn dân thực hiện cách ly xã hội vì dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, người dân hạn chế ra ngoài, không được tụ tập đông người.

Khi lực lượng công an có mặt và yêu cầu nhóm thanh niên giải tán thì hai đối tượng trên đã có hành vi cản trở, chống đối. Khi công an khống chế, đưa hai đối tượng về trụ sở, Tùng đã vùng vẫy và đấm vào mặt một cán bộ công an phường.

Tại trụ sở, các đối tượng khai nhận vào chiều tối cùng ngày, Minh đã mời Tùng cùng nhiều người khác là Lý Bảo Ngọc, Lê Ngọc Linh, Phan Hương Ly, Nguyễn Thị Thúy Hồng và 2 nhân viên của quán là Hoàng Minh Thông, Bùi Văn Chiến tới quán Phát Quán ở địa chỉ nói trên để uống rượu, hát karaoke bằng loa kéo và điện thoại. Được biết, quán này do Minh và Ngọc làm chủ.

Khi cơ quan chức năng đến nhắc nhở thì Minh, Tùng cùng Linh đã có hành vi chống đối người thi hành công vụ. Cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với đối tượng Linh để củng cố hồ sơ, chờ xử lý theo quy định.

Trước đó, tại khu cách ly y tế tập trung ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Minh Hóa, một nhóm khoảng 30 người cùng trú huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình đã tập trung tổ chức ăn nhậu. Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết đang xem xét xử phạt nhóm người trên vì hành vi này.

Chi Nguyễn (t/h)