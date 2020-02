Thủ đoạn ranh ma của gã thanh niên 10x lừa bán thiếu nữ sang nước ngoài

Theo Zing , ngày 28/2, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị đang tạm giữ đối tượng Giàng Seo Thề (SN 2001, trú huyện Bắc Hà) để làm rõ hành vi Mua bán người, Mua bán người dưới 16 tuổi và Cướp tài sản . Thanh niên 10x cùng đồng bọn đã gạ gẫm nhiều thiếu nữ để lừa bán sang Trung Quốc.

Đối tượng Giàng Seo Thề

Trước đó, vào những tháng cuối năm 2019, cơ quan chức năng liên tiếp nhận nhiều tin báo về các vụ mất tích bí ẩn của các thiếu nữ dưới 16 tuổi. Nghi ngờ các nạn nhân bị kẻ xấu lừa bán sang Trung Quốc, cơ quan chức năng đã lập chuyên án và phối hợp Công an huyện Hà Khẩu điều tra. Trong quá trình điều tra, công an đặt đối tượng Giàng Seo Thề vào nhóm đối tượng khả nghi do Thề bỏ học từ sớm, 14 tuổi đã làm thuê bên Trung Quốc, nói tiếng Trung thành thạo.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 9/2019, Thề đã lên kế hoạch cùng bạn cũ là Chương Văn Lọc (SN 1996, trú huyện Bảo Yên) giả dạng Công an Trung Quốc để cướp tài sản của cửu vạn nơi biên giới. Sau đó, hai đối tượng đã mua trang phục, bình xịt cay, đèn pin, còng số 8,... để phục vụ ý đồ rồi phục kích nơi sát đường biên giới hai nước chờ cơ hội gây án.

Đến khuya 16/9, hai đối tượng đã dùng hung khí uy hiếp, cướp tiền mặt, điện thoại của nhóm cửu vạn khoảng 20 người đi qua. Thấy C. (quê Điện Biên) còn trẻ, đối tượng đã giữ thiếu nữ trên lại, bán sang Trung Quốc với giá hơn 33 triệu cho anh rể là Trương Hưng Long (SN 1988) rồi lấy tiền tiêu xài. Sau khi thành công "phi vụ" đầu tiên, Long bảo Thề quay lại Lào Cai, truy tìm những thiếu nữ trẻ tuổi, nhẹ dạ để lừa bán sang nước ngoài. Đối tượng Long đề nghị trả giá 25-35 triệu mỗi người tùy vào nhan sắc và độ tuổi nạn nhân.

Thấy việc buôn người kiếm được bộn tiền, Thề đã về quê rồi trà trộn, xin vào làm công nhân bốc vác hàng hóa ở khu vực biên giới để tìm "con mồi" đem bán. Cuối tháng 9/2019, Thề lên mạng, gặp gỡ em T. (SN 2005, học cấp 2 một trường tại huyện Bắc Hà). Đối tượng giả vờ mình tên Dương, là sinh viên ĐH Hà Nội rồi buông lời gạ gẫm, tán tỉnh. Sau đó, T. đồng ý làm người yêu của Thề và hẹn gặp nhau; đến ngày 10/10/2019, Thề đã hẹn T. tới biên giới chơi rồi bán T. cho anh rể, đổi lại 30 triệu đồng.

Sau đó, Thề làm quen P. (huyện Sapa) rồi gạ gẫm hẹn hò, hứa sẽ hỏi về làm vợ. Sau đó, Thề dụ dỗ P. đi sang tỉnh Vân Nam, Trung Quốc để chơi rồi lừa bán cho anh rể, nhận lại khoảng 30 triệu đồng. Dùng những thủ đoạn tương tự, Thề đã lừa thêm được 2 thiếu nữ khác tại huyện Bắc Hà và bán sang nước ngoài. Toàn bộ số tiền thu được, nhóm đối tượng dùng để tiêu xài ăn chơi.

Đến ngày 18/12, Thề cùng Lọc và hai người khác đi chơi tại huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam. Tuy nhiên, do hết tiền nên nhóm đối tượng đã dùng dao sát hại một tài xế taxi để cướp tài sản. Nhóm đối tượng mua 4 con dao nhọn, gọi 1 chiếc taxi di chuyển vào sâu trong nội địa. Lợi dụng đoạn đường vắng, Thề kêu lái xe dừng lại để đi vệ sinh. Sau khi xe dừng, nhóm đối tượng ngồi sau dùng dao đâm nhiều nhát tài xế tử vong tại chỗ rồi xác nạn nhân bên đường, cùng nhau bỏ trốn. Sau đó, 3 đồng phạm bị Công an Trung Quốc tóm gọn, còn Thề trốn được về Việt Nam.

Cơ quan chức năng trao trả 2 nạn nhân vụ án buôn bán người. Ảnh: Tiền phong.

Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, đến ngày 17/1, cơ quan chức năng đã bắt được đối tượng Trương Hưng Long cùng đồng bọn trong đường dây mua bán người, phát lệnh truy nã toàn quốc Giàng Seo Thề. Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an Lào Cai, Trung tá Phạm Văn Nam cho biết Ban chuyện án tình nghi Giàng Seo Thề có liên quan đến các vụ mất tích do đối tượng tiếng Trung Quốc, thông thạo địa hình và có nhiều mối liên hệ với người quen ở nước ngoài. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện để qua mắt lực lượng chức năng, Thề di chuyển qua nhiều tỉnh dọc biên giới như Yên Bái, Sơn La, lẩn trốn sự truy bắt.



Ngày 20/1/2020, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai quyết định truy nã đối tượng Giàng Seo Thề về các tội danh "cướp tài sản, mua bán người và mua bán ngưới dưới 16 tuổi". Ngày 20/2, nhóm tỉnh sát phát hiện đối tượng đang trà trộn trong một nhóm cửa vạn sát biên giới nên đã tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Thề đã thừa nhận các hành vi phạm tội của mình, nói định bỏ trốn sang Lào để thoát tội. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ vụ án để xét xử nhóm đối tượng theo quy định của Pháp luật

