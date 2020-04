Tạm giữ vợ và con trai người đàn ông nghi bị bắn tại nhà riêng

Ngày 5/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho hay đã hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thì để điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông nghi bị bắn tử vong trên địa bàn.

Cơ quan chức năng phong tỏa nhà nạn nhân

Theo thông tin ban đầu, sáng 4/4, ông Phạm Văn D. (56 tuổi, trú xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng) được người nhà đưa tới Bệnh viện 2 Lâm Đồng, TP. Bảo Lộc cấp cứu do bị chấn thương. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Các bác sĩ phát hiện vết thương giống vết bắn

Đáng chú ý, các bác sĩ tại bệnh viện phát hiện vết thương trên người nạn nhân có điểm bất thường, nghi do bị bắn nên đã báo tin cho cơ quan Công an địa phương. Nhận được tin báo, Công an huyện Đạ Tẻh đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa hiện trường và báo cáo vụ việc tới Công an tỉnh Lâm Đồng.

Sáng nay ngày 5/4, Công an tỉnh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, bước đầu xác định nghi can là vợ và con trai nạn nhân. Hai nghi can là người vợ tên Nguyễn Thị N. (47 tuổi) và Phạm Văn T. (19 tuổi, con trai nạn nhân) đã bị cơ quan chức năng tạm giữ, lấy lời khai để điều tra vụ án.

Trước đó, vào ngày 3/2, Công an thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận được tin báo của người dân về việc bà L.T.N. (52 tuổi) tử vong bất thường. Người dân cho hay trước khi chết bà N. rất khỏe mạnh, không có dấu hiệu bất thường nào về Sức Khỏe

Công an đã nhanh chóng tới nhà bà N., phong tỏa hiện trường và khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm cho thấy vùng sau cổ bà N. có một vết bỏng lạ, trong nhà cũng được phát hiện một bộ chích điện. Chồng nạn nhân là ông Võ Văn Đồng (58 tuổi) khai bộ chích điện được sử dụng để chích lợn trước khi mổ thịt. Tuy nhiên, do nghi ngờ đây là hung khí gây án, cơ quan chức năng đã giữ đối tượng lại để điều tra. Sau đó, Đồng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, chính y đã ra tay sát hại vợ.

Chi Nguyễn (t/h)