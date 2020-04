Tầm quan trọng của máy thở trong việc điều trị bệnh nhân COVID-19

Một trong những nguyên nhân khiến bệnh nhân COVID-19 tử vong là do phổi bị virut tấn công làm giảm chức năng hô hấp hoặc mất hẳn khả năng hô hấp. Do đó, máy thở yếu tố quan trọng trong việc điều trị cho những bệnh nhân này.

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng Khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, trong y học có 2 loại máy thở là máy thở không xâm nhập (CPAP, BiPAP) và máy thở xâm nhập (cần mở khí quản người bệnh để đặt ống).

Máy thở không xâm nhập CPAP tạo ra một dòng khí áp lực dương, hỗ trợ động tác hít vào của bệnh nhân. Tuy nhiên, áp lực dương này sẽ cản trở động tác thở ra. Đó cũng là lý do khiến loại máy thở này rẻ tiền hơn so với các loại máy thở khác.

Máy thở BiPAP hiện đại hơn, cảm nhận được hoạt động hít vào - thở ra của nạn nhân để tự động nâng và hạ áp lực hỗ trợ, giúp bệnh nhân hít vào dễ và thở ra không bị cản trở.

Còn máy thở xâm nhập là máy thường dùng cho các bệnh nhân nặng, phải thở qua ống nội khí quản. Máy sẽ kiểm soát hoạt động hô hấp của bệnh nhân, có nhiều phương thức khác nhau, thậm chí có một số loại máy đã tích hợp cả tính năng thở xâm nhập và thở không xâm nhập.

Nguyên trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai , ông Nguyễn Gia Bình cho hay tại một số nước đang điều trị dịch COVID-19 trên thế giới, cứ 1.000 bệnh nhân thì sẽ có 200 bệnh nhân diễn biến nặng hơn, trong đó có khoảng 50 người phải dùng máy thở xâm nhập. Ở Việt Nam, hiện có 5 người phải dùng máy thở xâm nhập, ngoài ra còn vài bệnh nhân phải hỗ trợ thở oxy. Hiện 3/5 bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, còn 2 bệnh nhân nữ là người Việt Nam đang tiếp tục thở máy.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho hay trên cả nước có khoảng 4.000 máy thở. Thứ trưởng cho hay trong trường hợp xảy ra cấp độ từ 3.000 người thì Bộ hoàn toàn có thể chủ động số lượng máy thở và các thiết bị khác để điều trị cho bệnh nhân. Gần đây, Bộ Y tế cho biết theo số liệu của các bệnh viện trên toàn quốc thì chúng ta đã có khoảng 6.000 máy thở. Bộ Y tế đã chỉ đạo mua thêm 200 máy, hiện đang tiến hành mua tiếp đợt 2.

Tại TP.HCM, tổng số máy thở là khoảng trên 1.000 máy, tuy số lượng chưa quá lớn nhưng có thể đáp ứng đủ nhu cầu điều trị cho các bệnh nhân. Một loại máy khác hỗ trợ điều trị COVID-19 là máy đo độ bão hòa oxy trong máu, dùng để đo mạch, đo nồng độ oxy và theo dõi suy hô hấp cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Bên cạnh đó còn một số loại máy như máy đo huyết áp điện tử, máy thở chuyên dụng cấp cứu ngoại viện,... có thể hỗ trợ quá trình chăm sóc, điều trị và có thể dùng theo dõi nhiều loại bệnh khác nhau sau khi hết dịch.

