Tấm thiệp cưới ướt nhèm hé lộ tội ác giết 5 mẹ con cướp tài sản của 2 tên trộm vặt ranh ma

Từ kẻ trộm vặt thành… môi giới vượt biên

Vốn ít học lại không có nghề ngỗng đàng hoàng nên Nguyễn Ngọc Phương và Tu Hồng Sơn bỏ nhà ở Quảng Nam vào TP Nha Trang “làm ăn” với nghề trộm cắp vặt. Nhưng “trình độ” còn non nên liên tục bị Công an “tóm”. Thấy khó sống bằng nghề này mà chiến lợi phẩm thu về chẳng bao nhiêu trong khi người có nhu cầu vượt biên rất nhiều nên cả hai rủ nhau chuyển nghề mới.

Tháng 4/1985, qua môi giới của đối tượng Phạm Danh, Phương và Sơn nhận lời đưa gia đình bà Trang (tên nạn nhân đã thay đổi) vượt biên với giá 2,5 triệu đồng. Theo thỏa thuận, nếu đưa được 5 mẹ con bà Trang (bé lớn nhất 11 tuổi, nhỏ nhất 3 tuổi) lên tàu ra nước ngoài thì sẽ nhận được tiền công bà gửi lại ở nhà người quen.

Cho rằng, bà Trang là người phụ nữ giàu có, nhiều vàng nên Phương và Sơn nảy sinh ý định giết người cướp tài sản và chiếm trọn 2,5 cây vàng tiền công. Nghĩ là làm, rạng sáng 15/4/1985, chúng dẫn 5 mẹ con bà Trang ra đón xe đò và Phan Thiết. Đến nơi, chúng thuê nhà trọ cho mấy mẹ con nghỉ ngơi rồi hai tên ra ngoài tìm địa điểm gây án.

Phương và Sơn chỉ vị trí sát hại các nạn nhân

Tìm xong, chúng về thông báo cho bà Trang đã tìm được điểm xuất phát nhưng chỉ đưa được hai đưa con lớn đi trước. Những người còn lại ở nguyên phòng trọ đợi khi nào đến lượt sẽ đưa đi tiếp. Tin tưởng Phương và Sơn, bà Trang đồng ý cho hai đứa lớn đi trước.

Chiều tối hôm sau, Phương và Sơn dẫn hai cháu bé đến bãi biển vắng người ở Mũi Né vờ đứng chờ tàu. Nhân lúc các cháu không để ý đã bóp cổ chúng đến chết rồi đào hố vùi thi thể bên bãi cát. Gây án xong chúng về nói với bà Trang là đã đưa các con bà vượt biên thành công. Chúng còn yêu cầu bà Trang phải ứng tiền trước.

Với ý định sát hại cả nhà bà Trang, Phương và Sơn suy nghĩa vài ngày cuối cùng quyết định chọn địa điểm gây án là huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) – quê của Sơn. Rạng sáng ngày 15/5/1985, hai kẻ thủ ác đưa mấy mẹ con bà Trang lên xe đò ngược về Quảng Ngãi. Tối cùng ngày, chúng đưa mẹ con bà Trang ra cánh đồng xã Bình Phước (Bình Sơn) rồi đưa qua sông tìm cách sát hại. Nhân lúc Phương cõng hai đứa trẻ con qua sông, Sơn ở đằng sau siết cổ bà Trang và dìm xuống nước cho đến chết. Sau đó chúng sát hại nốt những đứa con thơ của bà. Gây án xong, chúng lục người bà Trang lấy hết giấy tờ, tiền bạc rồi vứt xuống sông.

Tấm thiệp cưới ướt nhèm hé lộ tội ác tày trời

2 ngày sau (17/5/1985), thi thể của 3 mẹ con bà Trang được phát hiện. Cách hiện trường vài trăm mét, Công an phát hiện 1 tấm thiệp cưới ướt nhèm. Khi kiểm tra chỉ còn thấy chữ “anh Hiền chị Hóa” cùng với địa điểm là Vĩnh Thạnh và Yên Thành.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định đây chắc chắn là vụ án giết người, cướp tài sản. Hung thủ có ít nhất 2 người và thông thạo địa bàn nơi đây. Ngay lập tức, Công an tỉnh Nghĩa Bình (nay là tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định) tỏa đi điều tra.

Nơi phát hiện thi thể mẹ con bà Trang (ảnh sau 30 năm vụ án xảy ra)

Công an mất nhiều giờ đau đầu để tìm được 2 địa danh trên tấm thiệp cưới, bất ngờ một điều tra viên nhớ ra ở TP Nha Trang có nhiều địa danh mang từ Vĩnh hoặc Thạnh. Liên lạc với Công an Nha Trang, đơn vị nhận được tin Vĩnh Thạnh là một phường ngoại thành.



Tổ công tác gồm nhiều điều tra viên kỳ cựu đã lên đường đến Nha Trang để tra án. Tại dây họ ghi nhận thời gian vụ án xảy ra có 3 gia đình tổ chức đám cưới. Trong đó có gia đình ông Phùng Phú Trung tổ chức đám cưới cho con gái là Phùng Thị Kim Cúc lấy anh Phan Văn Dũng (quê ở Yên Thành, Nghệ An).

Tổ công tác lại ngược ra Nghệ An gặp cặp vợ chồng này để điều tra. Anh Dũng xác nhận, tấm thiệp “anh Hóa chị Hiền” là do vợ chồng viết gửi cho anh Hóa – người yêu cũ của chị Cúc. Tấm thiệp này sau đó được anh Dũng kẹp vào tập báp để tại nhà chị Cúc ở Nha Trang nhưng sau đó không nhớ vì sao tất cả lại không còn.

Biết rằng đang đi đúng hướng, tổ điều tra tiếp tục điều tra sâu và biết được Phùng Thị Hằng là người giúp việc trong đám cưới đã lấy tấm thiệp. Hằng thích đọc báo nên đã cẩm cả tập về mà không để ý bên trong có thiệp cưới. Từ manh mối này, Công an xác định được, từ ngày 15/5/1985, bà Trang cùng hai con gái là họ hàng bên ngoại của mẹ Hằng đến ở nhờ nhưng sau đó đi đâu không rõ. Bé con gái của bà Trang thấy tấm thiệp nên đã cầm theo.

Xác định được nhân thân nạn nhân, tổ điều tra tìm về quê bà Trang để điều tra sâu. Tại đây, chính quyền đị phương cho biết, bà Trang đã vắng mặt nhiều tháng không khai báo. Chồng Trang là sỹ quan Việt Nam Cộng Hòa, sau giải phóng đã vượt biển ra nước ngoài. Bà Trang ở lại dành dụm tiền với kế hoạch sẽ cùng 4 đứa con vượt biên đoàn tụ với chồng. Từ thông tin này, Công an xác định, gia đình nạn nhân có thể bị những kẻ đưa đưa vượt biên sát hại.

Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa lĩnh án

Đại tá Đỗ Thành Lê, nguyên phó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghĩa Bình kể lại: “Chúng tôi nhận định hung thủ có thể là người thông thạo địa bàn, có thể sinh sống tại Nha Trang, vì vậy đã tập trung rà soát những người quê ở Quảng Ngãi. Sau đó các trinh sát xác đinh, một trong những “môi giới” chuyên tổ chức vượt biên là Phạm Danh (khi đó mới 22 tuổi) nhưng nổi tiếng bởi các phi vụ môi giới vượt biên.

Ngày 9/6/1985, Công an tổ chức truy tìm thì phát hiện Danh đang đi bộ trên đường phố nha Trang. Thấy Công an, Danh bỏ chạy nhưng sau đó đã bị bắt lại. Tại trụ sở Công an, Danh khai, bản thân chỉ đóng vai trò là kẻ môi giới giữa bà Trang và nhóm của Phương, Sơn. Tiền công môi giới mà Danh nhận là 2 chỉ vàng. Còn việc đưa người vượt biên như thế nào Danh không được biết.

Sau một tháng điều tra tích cực đã xác định được nghi phạm chính. Thế nhưng Công an gặp khó khăn vì hai đối tượng này là kẻ giang hồ, chuyên sống dạt nên khó truy tìm. Công an phải cử nhiều cán bộ trinh sát giỏi tỏa đi khắp địa bàn tỉnh Phú Yên (Khánh Hòa) và các tỉnh lân cận để tìm hung thủ. Ba ngày sau, Sơn bị bắt ở ga Nha Trang khi đang chuẩn bị vào TP Hồ Chí Minh trốn. Từ lời khai của Sơn, Công an bắt được Phương khi đang lẩn trốn tại nhà người quen ở Khánh Hòa.

Tại trụ sở Công an, hai kẻ này khai rằng đã giết hai đứa con đầu của bà Trang ở Múi Né. Sau đó, giết chết 3 mẹ con bà Trang rồi quay về Nha Trang đến nhà bà Đào Thị Tuyền mang theo chứng minh thư của nạn nhân để nhận nốt 2 cây vàng công giúp vượt biên.

Sau khi hoàn tất hồ sơ và cáo trạng, vụ án được đưa ra xét xử. Tu Hồng Sơn và Nguyễn Ngọc Phương bị HĐXX 2 cấp sơ thẩm và phúc thẩm tuyên án tử hình. Phạm Danh lĩnh 6 năm tù còn bà Tuyền lĩnh 12 tháng tù treo vì tổ chức vượt biên trái phép.

Your browser does not support HTML5 video.

Tử hình kẻ giết người, cướp tài sản bỏ xác vào vali ném xuống sông

Nga Đỗ (t/h)