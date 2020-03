Tâm thư của bác sĩ trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân thứ 17 mắc COVID-19

Ngày 6/3, Bộ Y tế xác nhận chị N.H.N (26 tuổi, phố Trúc Bạch, Hà Nội) là bệnh nhân thứ 17 mắc COVID-19 tại Việt Nam đồng thời là trường hợp đầu tiên mắc bệnh tại Hà Nội. Thông tin bệnh nhân này không được kiểm soát y tế kịp thời đã gây hoang mang trong dư luận.

Chị N. từ Anh trở về Việt Nam vào rạng sáng 2/3. Đến ngày 5/3 chị tới khám tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, cơ sở 55 Yên Ninh. Tại đây, người trực tiếp thăm khám cho chị N. là Ths.Bs Saing Pisy, khoa Tai – Mũi – Họng.



Sau nhiều ngày chứng kiến "bão dư luận", bác sĩ Saing Pisy chia sẻ về quá trình thăm khám cho bệnh nhân thứ 17. Bác sĩ cho biết, bệnh nhân tới thăm khám vào khoảng 16h ngày 5/3.

Qua thăm khám lâm sàng, bệnh nhân được chỉ định thực hiện xét nghiệm máu, chụp X – quang phổi, nội soi Tai – Mũi – Họng. Kết quả chụp X-quang phổi phát hiện hình ảnh đám mờ ở đáy phổi phải. Do đó, bác sĩ đã chẩn đoán bệnh nhân cần theo dõi bệnh viêm phổi cấp. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.



Bác sĩ Pisy cho biết, trong quá trình thăm khám đã thực hiện đúng quy trình nghiêm ngặt theo quy định của Bộ y tế: đeo khẩu trang KF94 Korea, găng tay, kính bảo vệ mắt… nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo.



Sau khi thăm khám cho chị N.H.N, BS Pisy cùng toàn thể ban lãnh đạo Bệnh viện Hồng Ngọc đã quyết định tiến hành khử trùng toàn bộ quần áo, đồ dùng và những nơi bệnh nhân N.H.N đã đi qua trong bệnh viện.



Mặt khác, tất cả bác sĩ, y tá tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân này đã được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.



Về cá nhân bác sĩ Pisy, vài ngày trước trên mạng xã hội còn xuất hiện thông tin cho rằng bệnh nhân N. đã lui tới tòa T18 chung cư Time City tại đường Minh Khai, Hà Nội.

Nội dung tin nhắn của bác sĩ Pisy



Trong tin nhắn gửi tới cộng đồng dân cư tòa T18, bác sĩ Pisy thay mặt gia đình gửi lời xin lỗi đến những người hàng xóm. Bác sĩ cũng cho biết đã tới tập trung cách ly tại BV Bệnh Nhiệt đới TW từ 17h45 ngày 6/3. Hai đứa con nhỏ của anh đã được gửi về chơi ở nhà ông bà ngoại từ trước đó 2 tuần.



Được biết, kết quả xét nghiệm lần 1 của bác sĩ Pisy đã cho kết quả âm tính. Tuy nhiên anh vẫn thuộc nhóm có nguy cơ cao bị lây bệnh nên vẫn được cách ly và theo dõi nghiêm ngặt theo đúng thời gian quy định.



Trước đó, sau khi xác nhận bệnh nhân N.H.N dương tính với COVID-19, một số thông tin cho rằng Bệnh viện Hồng Ngọc giấu diếm quá trình thăm khám cho bệnh nhân. Bệnh viện khẳng định không hề có chuyện này, đội ngũ nhân viên y tế luôn tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng ngừa COVID-19.



Những trường hợp có liên quan đến bệnh nhân thứ 17 thăm khám tại bệnh viện, cũng như những người tiếp xúc với 18 nhân viên y tế đang cách ly. Hiện bệnh viện tạm thời đóng cửa, các bệnh nhân đang điều trị chưa được xuất viện.

