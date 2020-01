Tận mắt chứng kiến loại nhãn tím `độc nhất vô nhị` ở miền Tây, cả vườn chỉ có 100kg

"Cha đẻ" của loại nhãn tím độc nhất vô nhị ở miền Tây - ông Trần Văn Huy (tên hay gọi Bảy Huy, 63 tuổi, ngụ xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) cho biết, toàn vườn của ông cung ứng ra thị trường chưa đến 100kg nhãn tím trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 này. Khách mua nhãn của ông đến từ khắp nơi, từ Sóc Trăng, Cần thơ đến Đà Lạt, TP.HCM... Khách nào cũng phải đặt hàng từ trước, ông chỉ bán cho mỗi người vài kg chứ không bán nhiều.

Ông Trần Văn Huy bên vườn nhãn tím của mình. Ảnh: Vietnamnet

Chia sẻ với PV Vietnamnet, ông Huy cho biết: "Có người hỏi mua 5kg nhưng tôi chỉ bán 2-3kg. Như thế này thì ai cũng có nhãn để chưng Tết hay làm quà biếu". Có người đến tận vườn hỏi mua nhưng vì không đặt hàng trước nên phải ngậm ngùi ra về, nhiều khách đánh ô tô đến mua với số lượng lớn nhưng ông Huy cũng từ chối.



Thời tiết năm nay không thuận lợi nên nhãn không được năng suất. Dù "cháy" hàng nhưng ông vẫn giữ nguyên giá bán là 100.000 đồng/kg. Nhiều người còn đến mua nhãn của ông để bán lại với giá cao gấp 3, gấp 5 lần.



Dù "cháy" hàng nhưng ông vẫn giữ nguyên giá bán là 100.000 đồng/kg. Ảnh: Vietnamnet.

Hơn chục năm trước, ông Huy bất ngờ phát hiện một cây nhãn trong vườn bất ngờ đâm nhánh lạ, lá và quả đều màu tím sậm. Ông liền chiết ra trồng, cây cũng phát triển rất tốt. Cây nhãn này có sức chống chịu sâu bệnh tốt hơn, quả to, ăn thơm và có vị ngọt thanh. Hiện tại, trong vườn nhà ông có khoảng 50 gốc nhãn tím.



Trước đó, cán bộ khuyến nông huyện mang nhãn tím của ông đi trưng bày ở Suối Tiên (TP.HCM) đã thu hút nhiều người tìm đến mua ăn thử. Năm 2012, ông Huy tiếp tục mang nhãn tím đi trưng bày tại lễ hội “Sông nước miệt vườn”, có thêm rất nhiều người quan tâm và yêu thích loại trái lạ này.



Vài năm trở lại đây, nhãn tím được tỉnh Sóc Trăng chọn để trưng bày, giới thiệu ở các cuộc triển lãm, hội chợ, lễ hội,... Bên cạnh đó, các trung tâm giống và người dân từ các tỉnh, thành như Hà Nội, Bến Tre, Vĩnh Long,... cũng đến tìm mua giống về trồng.

Ảnh: Vietnamnet.

Thế nhưng, ông Huy nhất quyết không bán cây giống cho những du khách từ Thái Lan, Indonesia. Thậm chí khi có người Đài Loan đòi bao tiêu sản phẩm loại nhãn tím này, ông Huy cũng không đồng ý. Ông lý giải, đây là “trời ban lộc” cho gia đình ông nên không muốn nhân rộng sang các nước khác, theo Vietnamnet.

Video: Vietnamnet.

Thùy Nguyễn (t/h)