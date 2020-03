TAND quận Ba Đình hoãn xét xử ông Hiệp “khùng” vụ cháy nhà trọ khiến 2 vợ chồng chết

Theo quy định của pháp luật bị cáo Nguyễn Thế Hiệp bị đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Vụ việc xảy ra cách đây 1 năm tại khu nhà trọ gần Bệnh viện Nhi khiến cặp vợ chồng ở Phú Thọ tử vong. Tuy nhiên, HĐXX quyết định hoãn xử vì phiên tòa vắng nhân chứng, vắng một số luật sư bào chữa cho ông Hiệp.

Các nạn nhân trong vụ cháy này là chị Hà Thị Lành (41 tuổi) và anh Tạ Văn Tính (45 tuổi, trú tại thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ). Vợ chồng anh Tính đưa con sinh non lên điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương thì xảy ra sự cố hỏa hoạn.

Ông Hiệp "khùng" tại tòa án

Theo cáo trạng truy tố , ông Hiệp “khùng” có 5 căn nhà trọ cho thuê nhưng không xin phép các cơ quan chức năng có thẩm quyền mà tự cơi nới, mở rộng nhà trọ bằng cách dựng khung sắt, làm sàn và cách ngăn phòng bằng các loại vật liệu dễ cháy.

Bên cạnh đó, ông Hiệp còn tự lắp đặt hệ thống điện không đồng bộ, tự ý câu dẫn điện từ nhà này quan nhà khác để thuận tiện cho việc sử dụng. Các nhà trọ của ông Hiệp cũng không được trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy và các tiêu lệnh chữa cháy, không có lối thoát hiểm theo đúng quy định.

Trước khi vụ cháy xảy ra, đoàn kiểm tra liên ngành đã từng lập biên bản ghi nhận dãy trọ cua rông Hiệp không có đăng ký kinh doanh , không có hồ sơ quản lý PCCC, không có phương tiện PCCC, hệ thống điện thiết kế lắp đặt không đảm bảo PCCC… và yêu cầu dừng ngay hoạt động kinh doanh để làm đầy đủ thủ tục trên.

Hiện trường vụ cháy

Trong đợt kiểm tra đó, ông Hiệp đã ký bản cam kết nhưng thực tế lại không thực hiện theo đúng yêu cầu từ đoàn kiểm tra. Đến ngày 17/9/2018 thì xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm trên. Nguyên nhân vụ cháy nổ được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện khiến lớp vỏ cách điện bị cháy, sau đó lan nhanh ra nhiều khu vực khác trong xóm trọ.

Cháy rụi 30 phòng trọ, ông Hiệp “khùng” bật khóc lo bệnh nhân ngủ ngoài đường

Nga Đỗ (t/h)