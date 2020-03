TAND Tối cao chỉ thị tòa án các cấp dừng xét xử hết tháng 3 để tập trung chống dịch COVID-19

Chỉ thị này được ban hành trong hệ thống Tòa án nhân dân nhằm bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng và nhân sự trong hệ thống toàn án. Đây là chỉ thị hỏa tốc do Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình ký.

Theo chỉ thị, Chánh án TAND Tối cao yêu cầu chánh án các tòa án, thủ trường các đơn vị thuộc TAND tối cao chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ chính trị , Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 về công tác phòng chống dịch bệnh.

Kể từ nay đến hết tháng 3/2020, các tòa án tạm dừng nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, các tài liệu, chứng cứ và tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở tòa án. Tòa án hướng dẫn các cá nhân, tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình bằng cách gửi giấy tờ, văn bản qua dịch vụ bưu chính và gửi thư điện tử.

Them nữa, các tòa cũng tạm dừng việc cấp, tổng đạt, thông báo văn bản tố tụng và các dữ liệu, chứng cứ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo phương thức trực tiếp. Thay vào đó thực hiện bằng dịch vụ bưu chính, phương tiện điện tử.





Tòa tạm dừng xét xử đến hết tháng 3 để tập trung phòng, chống dịch COVID-19

Tòa cũng tạm dừng từ nay đến hết tháng 3/2020 mở phiên tòa, phiên họp giải quyết, tạm dừng triệu tập đương sự, cơ quan, tổ chức cá nhân đến tòa đối với các vụ án, vụ việc còn trong thời hạn giải quyết theo quy định.

Còn với các vụ án, vụ việc hết thời gian giải quyết, bắt buộc phải mở phiên tòa, phiên họp thì sẽ thực hiện đúng theo quy định của pháp luật tố tụng nhưng phải thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Khi bắt buộc phải mở phiên tòa, phiên họp, tòa án chỉ triệu tập những người tham gia tố tụng tham dự phiên tòa, phiên họp. Tăng cường xét xử giải quyết vụ án vụ việc bằng phương thức trực tuyến khi có đủ điều kiện.

Đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ người đến làm việc, giao dịch tại tòa án… Không tiếp tại phòng làm việc, người có nhu cầu làm việc với lãnh đạo, thẩm phán phải đăng ký trước.

Đặc biệt, tòa hoãn, dừng việc tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo hạn chế việc tụ tập đông người tăng cường tổ chức giao ban làm việc trực tuyến qua các phương tiện điện tử

Trong thời gian tạm dừng công tác xét xử, thẩm phám phải tập trung nghiên cứu hồ sơ để chuẩn bị cho công tác xét xử sau dịch. Chỉ thị hỏa tốc cũng yêu cầu tạm dừng tất cả các đoàn công tác học tập nước ngoài trừ trường hợp đặc biệt được Chánh án TAND Tối cao đồng ý.

