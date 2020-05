TAND TP Hà Nội chốt lịch xét xử phúc thẩm vụ học sinh trường Gateway tử vong trên xe đưa đón

Trước đó, ngày 14 và 15/1, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Bích Quy (SN 1964, nhân viên giám sát trên xe của Công ty TNHH Vận tải và du lịch Ngân Hà) 24 tháng tù; Doãn Quý Phiến (SN 1966, lái xe ô tô đưa đón học sinh Trường Tiểu học Gateway) 15 tháng tù cùng về tội Vô ý làm chết người.

Còn bị cáo Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo, trường Tiểu học Gateway) bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, bị cáo Thủy còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ giáo viên trong thời hạn 1 năm,

Nạn nhân trong vụ án gây rúng động dư luận này là cháy Lê Hoàng Long (sinh ngày 13/6/2013, trú tại phố Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Cháu Long là học sinh lớp 1 Tokyo, Trường Tiểu học Gateway, thuộc Trường phổ thông liên cấp Gateway. Trước khi xảy ra vụ án, cháu Long mới nhập học lớp 1 được 2 ngày.

3 bị cáo tại phiên xử sơ thẩm

Theo bản án sơ thẩm, đây là vụ án không có đồng phạm song hành vi độc lập của 3 bị cáo đã khiến cháu Long tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón.

Sau khi tòa sơ thẩm tuyên án, cả 3 bị cáo trong vụn án đề làm đơn kháng cáo. Cụ thể, bị cáo Quy cho rằng mình không phạm tội Vô ý làm chết người và nêu ra 10 lý do kháng cáo. Bị cáo, việc bị cáo nhận làm công việc đưa đón học sinh với Công ty TNHH Vận tải và du lịch Ngân Hà nhưng lại không có hợp đồng hay được tập huấn gì. Bị cáo mới đi làm từ ngày 5/8/2019 thì sang ngày 6/8/2019 xảy ra sự việc cháu Long tử vong.

Thời điểm bị cáo đưa học sinh đến trường không có giáo viên hay cán bộ nhà trường đứng ra điểm danh. Bị cáo Quy cho rằng, bị cáo Doãn Quý Phiến mới là người chốt cửa cuối cùng và thời điểm bị cáo Quy đóng cửa xe thì cháu Long chưa tử vong.

Còn bị cáo Phiến kháng cáo đề nghị xem lại tội danh và hình phạt của bị cáo. Bị cáo Thủy kháng cáo cho rằng, hình phạt mà bản án sơ thẩm đã tuyên là quá nặng. Bị cáo mong tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội được quay trở lại làm việc, chuộc lỗi lầm.

Ngoài ra, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án này là Công ty TNHH Vận tải và du lịch Ngân Hà (Công ty Ngân Hà) cũng làm đơn kháng cáo đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét lại mức bồi thường dân sự.

