Chất như Hương Giang: Combo bạt tai, lại tặng luôn kẻ phản bội về đội Hân `tiểu tam` trong ADDODA 4

Không để khán giả thất vọng, Hương Giang đã thể hiện vô cùng xuất sắc, khi tung phần cuối series #ADODDA mang tựa đề "Tặng Anh Cho Cô Ấy" với những tình tiết kịch tính không thua kém gì những sản phẩm trước đó.

"Tặng anh cho cô ấy" chỉ sau vài giờ ra mắt đã đạt top 1 trending youtube

Ca khúc "Tặng Anh Cho Cô Ấy" được Hương Giang đồng sáng tác với nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Thông qua ca khúc này, cô muốn truyền tải thông điệp, khi một người muốn rời đi thì có níu kéo cũng thật vô ích, nên cách thông minh nhất chính là rũ bỏ người không xứng đáng bên cạnh bạn. Điều làm nên phần đặc biệt trong MV "Tặng anh cho cô ấy" là sự xuất hiện của Apinya- "tiểu tam" giật bồ trong "Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân". Đây là điều khiến k hán giả phải trầm trồ về độ chịu chơi của Hương Giang.

Hân vẫn không từ bỏ ý định xen ngang mối tình của Giang và Phillip

Xuyên suốt 12 phút của MV "Tặng anh cho cô ấy" là nhũng phút giây gay cấn đến nghẹt thờ, khiến người xem không thể nào rời mắt. Tiếp nối phần trước, khi Hân cố tình đâm trúng xe của Phillip nhằm một lần nữa quyến rũ bạn trai Hương Giang lần nữa, "Tặng anh cho cô ấy" đã tạo nên cái kết xứng đáng cho "Tuesday".

Sự thông minh, khôn khéo của Hương Giang đã đánh bại được sự xải trá của tiểu tam

Dẫu cho biết rằng, đối thủ của mình đang cố tình tiếp cận Phillip, thế nhưng Giang vẫn cố tỏ ra niềm nở, vui vẻ để rồi, sử dụng sự khôn ngoan, khéo léo của mình "gài hàng" Hân.

Drama giữa hai cô bạn thêm phần kịch tính khi Giang vô tình phát hiện ra rằng, mình đang vô tình làm tiểu tam mà không hề hay biết. Hóa ra, Lee trong "Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bản thân" bấy lâu mang mác giật chồng, cuối cùng cũng được lên hàng chính thất và hiểu cảm giác bị cắm sừng.

Cô đã sắp xếp cho Hân một bài học đáng để nhớ đời

Nếu ở phần 3 của ADDODA, khán giả bày tỏ sự thất vọng vì Hương Giang chưa thể hiện màn "dạy dỗ" Hân như đã hứa, thì ở phần 4 "Tặng anh cho cô ấy" như một sự bùng nổ. Cuối cùng, Hân đã phải trả giá cho hành động của mình khi bị người yêu hiện tại của Phillip đánh ghen cùng với câu nói dằn mặt của Hương Giang sau tất cả: “Mày giật bồ của tao. Tao có thể bỏ qua. Nhưng mày giật của người khác thì tao không chắc”.

Hương Giang nhận ra nhiều bí mật xoay quanh cuộc tình trái ngang

MV khép lại khiến nhiều khán giả thấy hả hê nhưng cũng vừa cảm thấy tội nghiệp cho Hân, khi cô hóa điên dại vì những chuyện mình đã làm. Chứng rối loạn đa nhân cách đã khiến Hân trở thành người xấu, để suốt đời luôn ám ảnh phải làm cho ai đó đau khổ, và người đó chính là bạn thân mình.

Khán giả hả hê với cái giá mà Hân phải nhận

Không chỉ dừng lại ở màn trả thù tiểu tam, đạt đến đỉnh cao trong "Tặng anh cho cô ấy" chính là khoảnh khắc Hương Giang tìm ra chân ái của đời mình. Series ADDODA kết thúc khi hai người nắm tay, nhìn nhau đầy trìu mến còn Philip và Hân thì mất hết tất cả.

Qua đây, người xem có thể liên tưởng đến câu nói "Chỉ có con gái mới mang lại hạnh phúc cho nhau", như giới trẻ thường truyền miệng. Chẳng phải bàn cãi, 'Tặng anh cho cô ấy" quá đã, quá mãn nhãn và cũng thực sự rất đẹp.

Your browser does not support HTML5 video.

MV Tặng anh cho cô ấy- Hương Giang