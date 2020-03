Bia và sữa đặc: Sự pha trộn kỳ lạ giúp người gầy tăng cân nhanh chóng

Chất cồn trong bia có khả năng kích thích sự thèm ăn, khiến bạn cảm thấy ngon miệng và ăn nhiều hơn. Đặc biệt, khi tiêu thụ bia sẽ khiến cơ thể phát hiện trong máu có cồn và ngừng đốt cháy năng lượng và chất béo, từ đó giúp bạn tăng cân.

Ảnh minh họa.



Khi kết hợp bia và sữa đặc - 2 sản phẩm tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau nhưng lại tạo thành một hỗn hợp dinh dưỡng, gấp đôi hiệu quả cải thiện cân nặng.



Bí quyết tăng cân bằng bia và sữa đặc đơn giản tại nhà



Chuẩn bị nguyên liệu:



1 chai bia

1 lon sữa đặc



Cách làm: Rót bia ra nửa cốc. Tiếp đến cho thêm 3-4 muỗng sữa đặc vào bia rồi khuấy đều tay, đến khi hỗn hợp bông lên là được. Sau đó, bạn nên thưởng thức ngay.

Ảnh minh họa.



Nên uống hỗn hợp bia và sữa đặc khoảng 15-20 phút sau khi ăn cơm để đạt được hiệu quả tối ưu.



Lưu ý khi giảm cân bằng bia và sữa đặc:



Nên dùng lượng bia vừa phải để tránh bị say.



Có thể pha bia với sữa tùy ý theo sở thích.



Chỉ nên áp dụng bí quyết này trong 1 tháng để đảm bảo sức khỏe.

